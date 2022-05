La Feria de El Puerto como punto de encuentro

Llevábamos dos años sin pisar el albero del recinto ferial de Las Banderas pero algunas cosas son como montar en bicicleta, que no se olvidan nunca. El ritual de la Feria pasa por prepararse en casa, trasladarse al Real y una vez allí buscar a los amigos con los que se haya quedado, pero no siempre ese ritual se queda ahí y no en pocas ocasiones terminamos compartiendo una copa de Fino con quien menos nos podíamos imaginar.

Y es que la Feria de El Puerto no es solo una válvula de escape para olvidar durante unos días nuestros problemas cotidianos, sino que es un punto de encuentro perfecto para retomar viejas amistades de tal manera que, aunque lleves meses sin ver a una persona con la que compartiste momentos en el pasado, puedes retomar una conversación o decir la vieja frase de Unamuno, “decíamos ayer”, con total naturalidad y sin despeinarte.

También es la Feria portuense un punto de encuentro entre generaciones, donde lo mismo te encuentras con tus hijos en una caseta bailando al ritmo de Malamanera, Súperagente 86 o La Banda del Pelícano, por decir algunas de las bandas más buscadas, que te encuentras con antiguos profesores del colegio o del instituto que dejaron huella en tu vida.

Y es que la Feria se convierte por unos días en un microcosmos donde cabe todo, un pequeño universo en el que convergen la diversión, los sentimientos y los buenos deseos. Lástima que a partir del próximo martes todo vuelva a la normalidad y esta ciudad efímera ya no nos acoja con sus brazos abiertos hasta el año siguiente.

En la jornada de este viernes, cuando ya la afluencia de personas procedentes de otras localidades comenzaba a crecer, de cara al fin de semana, ha habido varias citas en el recinto como el almuerzo que se les ofreció a las coquineras y coquineros de este año y a las miss flamenca, mientras que la caseta del Partido Popular recibía la visita del presidente provincial de la formación, Bruno García, quien compartió unos momentos con los concejales portuenses y con los medios de comunicación.

Y es que a pesar de celebrarse esta Feria en plena antesala de las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 19 de junio, apenas ha habido alguna visita de corte político como la del candidato socialista Juan Espadas, el pasado jueves, o la presencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, el miércoles en el encendido del alumbrado extraordinario. También este viernes Izquierda Unida celebró su tradicional comida de convivencia, con la presencia de cargos cargos provinciales como Alba Zambrano, Carmen Álvarez y Samuel Versaci.

Quedan aún varios días de Feria hasta que se alcance el colofón el próximo lunes, pero de momento la principal fiesta portuense avanza a buen ritmo y de forma tranquila, tal y como confirmaban ayer tanto el alcalde portuense, Germán Beardo, como el concejal de Fiestas, David Calleja.

Ya en la jornada del sábado se darán a conocer los premios de las casetas ganadoras del concurso de exornos, unos premios que ya se conocen de manera extraoficial pero que habrá que esperar hasta mañana para conocer de manera formal, una vez se haga pública el acta del jurado, a las cuatro de la tarde en la Caseta Municipal.

También durante toda la Feria está en marcha el tradicional paseo de enganches y caballistas, que se desarrolla en horario de doce del mediodía a siete de la tarde.