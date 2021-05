Prodeni muestra su adhesión a la plataforma 'Soluciones para El Puerto'

La asociación Prodeni de El Puerto ha anunciado que se suma a las entidades que forman 'Soluciones para EL Puerto', "colectivos cansados ya de años de deterioro de la ciudad, principalmente en los últimos años, por mucho que el gobierno municipal del PP pretenda vender lo contrario, con una política de imagen ficticia, o pretendiendo vender lo que ha sido la gestión positiva de otros gobiernos de signo contrario, e incluso incluir ahora de nuevo las cosas positivas de hace años de sus propios gobiernos del PP, pero que ya fueron juzgadas con el voto ciudadano".

Prodeni demanda más participación en la vida pública de El Puerto, que el gobierno municipal del PP "está cercenando desde que llegó a la Alcaldía hace dos años". Desde Prodeni afirman que son muchas las ocasiones que se han pedido entrevistas con el alcalde, "negando éste que se hayan producido las peticiones, mintiendo sin ningún pudor, pues hay documentos que refrendan dichas peticiones".

La solicitud de entrevistas se produjeron por varios motivos, entre ellas, revisar el cumplimiento del acuerdo sobre la 'Ciudad de los niños', que fue firmado por Prodeni Puerto con el anterior alcalde, David de la Encina, y que llevaba unos acuerdos para poner en marcha los planteamientos de adoptar medidas "para hacer El Puerto más sostenible, humano y cercano a los niños y a todas las personas, y que no consiste, como algún grupo ha querido interpretar, como la construcción de un gran Parque Infantil. No señor alcalde, La Ciudad de los niños” no es eso.

Otras de las peticiones de reunión, añade Prodeni, se registró ante el cierre inminente de la 'Guardería Municipal', abierta desde mediados de los años 80, "y que tan empeñado está el grupo de gobierno del PP por cerrarla". Un gobierno del PP "que se empeña en vender su preocupación por el relanzamiento del casco histórico, por el centro de El Puerto, pero no hace más que cerrar servicios en el centro desde que llegaron, bajo la excusa de que no son de sus competencias, como ocurrió también con el Centro para Mayores No Válidos del Centro de Asuntos Sociales de la calle Nevería".

La falta de información a los colectivos de El Puerto es otra de las denuncias de Prodeni, "pues no hay petición de información directa y que el equipo de gobierno informe a los ciudadanos. Para ello, están llevando una política de silenciar a los colectivos mediante la retirada de subvenciones para que mueran de inanición por falta de ayudas económicas. No valoran el papel de vertebración democrática que estos colectivos hacen en la ciudad. Quizás es que eso es lo que pretende este gobierno: que la sociedad no se vertebre y sea partícipe directa en la gestión democrática del municipio".

Prodeni recuerda que gracias a su gestión se consiguió el Campamento de Verano para los niños portuenses en riesgo de exclusión social "con la extraordinaria colaboración de Afanas El Puerto, y que dichos niños reciben una alimentación diaria y varias actividades que hacen sus veranos más llevaderos y productivos, desde hace ya varios años". Además, la asociación viene colaborando con el Ayuntamiento en la celebración del Día del Libro con los alumnos de los centros de Primaria, tanto Estatales como Privados Concertados, "con una participación directa y entusiasta de los niños y sus maestros y maestras".

De igual forma, celebra todos los años el Día Internacional de Los Derechos de los Niños y de las Niñas, con la colaboración también de los colegios de El Puerto. "Y así, un largo etcétera de acciones encaminadas en la defensa de los niños y su desarrollo integral. Y todo esto sin recibir subvenciones directas del Ayuntamiento".

Como Prodeni, subrayan, "otros muchos colectivos realizan labores en bien de la sociedad portuense, desde la mejora del medio ambiente, ayudas a pueblos injustamente olvidados, lucha contra la droga, o la pobreza tan acuciante en estos momentos y un largo etcétera, que el gobierno del PP está intentando minar, pues parece que les molesta que hagan más cosas que ellos con todo el poder que le otorga el Ayuntamiento, sus presupuestos, y con las ayudas de otras administraciones, que venden como propias. Una gestión nefasta con los trabajadores del Ayuntamiento, con los trabajadores de los organismos municipales de todos conocidos en los últimos meses".

Por todos estos motivos, Prodeni El Puerto ha expresado su adhesión a la plataforma 'Soluciones para El Puerto'.