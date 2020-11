Prodeni defiende la Guardería Municipal de El Puerto como un derecho de la infancia

El Día Internacional de los Derechos de la Infancia se ha desarrollado este año en El Puerto de una forma especial, con una reivindicación defendida por colectivos sociales, partidos políticos, comerciantes, AMPAs y ciudadanos: la exigencia de la continuidad de la Guardería Municipal, cuyo cierre está previsto para el próximo curso.

Esta continuidad es defendida por diferentes colectivos y esta mañana la asociación Prodeni (Pro Derechos del Niño), hizo visible su apoyo en el Día Mundial de la Infancia, sumándose mediante un acto de protesta a la campaña que viene desarrollando la AMPA de la Escuela Infantil Municipal para que este centro siga abierto y prestando servicio a la ciudad y a los niños y niñas que lo necesiten.

La asociación Prodeni organizó la concentración y el reparto de carteles en el exterior de la guardería, reclamando que la escuela infantil siga prestando servicio y que no se cierre como tiene previsto el actual gobierno municipal. Unas 40 personas participaron en la concentración, donde en todo momento se mantuvieron las medidas de seguridad en prevención del coronavirus.

Políticos de la oposición municipal, que ya han mostrado su apoyo al AMPA del centro, así como la Flave, representada por Milagros Muñoz, Prodeni y otras entidades han apoyado el movimiento a favor de la guardería.

La presidenta de Prodeni, Mercedes Domínguez, presente en la concentración, quiso destacar el seguimiento que ha tenido la protesta, en la que se ha defendido que la infancia "tiene derecho a que se mantenga esa guardería", ya que como recoge el artículo 7 en la declaración de principios "el niño tiene derecho a una educación gratuita, a divertirse y a jugar". Además, señaló que con el cierre previsto "se le quita al casco histórico un importante servicio, que atrae vida al centro, ya que la presencia de la guardería es buena para los comercios, para los negocios y para darle vida a la ciudad", cuyo centro ya perdió otros servicios importantes, como los juzgados.

Prodeni ha destacado además que en otras ciudades cercanas, como Cádiz o Puerto Real, el Ayuntamiento ha realizado las gestiones para que el servicio de guardería municipal pase a depender de la Junta de Andalucía, y asegura que existe un expediente ya preparado para hacerlo llegar a la administración autonómica, algo que no ha hecho el Ayuntamiento y en su lugar "parece que se ha tomado por el camino más fácil, que es del cierre". Prodeni no entiende cómo no se ha realizado esa gestión.

Además, la asociación que vela por los derechos de la infancia ha lamentado que "no se dijera la verdad a la AMPA cuando se les prometió que se iban a hacer obras para mejorar la guardería", unos arreglos que no se han realizado. La asociación Prodeni pidió en junio una reunión con el alcalde, Germán Beardo y con la concejala de Bienestar Social, María del Carmen Lara, para debatir estas cuestiones, pero no ha obtenido respuesta desde que solicitaron el encuentro.

La entidad está satisfecha con la aceptación que está teniendo la campaña pro guardería entre los comerciantes, que han mostrado su apoyo, ya que se trata de "un motor para que la gente joven venga a vivir al centro y le de vida a la ciudad, porque se está dejando morir el casco histórico". Con este acto reivindicativo, desde Prodeni "queremos significar que vamos a seguir trabajando para que la guardería se mantenga".

Cabe recordar que la AMPA de la Escuela Infantil viene realizando una campaña de recogida de firmas a la que se pueden adherir cuantos ciudadanos lo deseen, para pedir que no se cierre este recurso municipal, ubicado en la céntrica avenida Micaela Aramburu.