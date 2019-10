Presentado el cartel del tentadero de la Escuela Taurina para el 17 de noviembre.

El concejal de Plaza de Toros, Álvaro González, ha presentado este lunes el cartel del tentadero benéfico en clase práctica de la Escuela Taurina 'La Gallosina', que supondrá el fin de curso y que el coso acogerá el domingo 17 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

El cartel cuenta con cuatro becerras de la ganadería 'El Rodeo' para los alumnos Núñez de Molina, Rafael Camino, Víctor Barroso, Gonzalo Capdevila, Carlos Hernández, Javier Ragel, Gonzalo Tagua, Álvaro Villagrán, Jesús García, Cayetano Camacho y Alfredo Erquicia. La organización solicita a cada asistente la entrega de un kilo de alimentos no perecederos, que se destinarán al comedor social de Sol y Vida. González ha estado acompañado por el director de la Escuela Taurina, José Luis Galloso, el administrador y profesor de la misma, Juan Luis Berciano, y la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Lara, como responsable del comedor.

González explicó que “la Escuela Taurina La Gallosina lleva atravesando un tiempo complicado porque no ha habido apoyo por parte del concesionario y el equipo de gobierno creía que era importante mostrar nuestro cariño a la entidad”. El tentadero será de carácter gratuito.

El concejal se comprometió a que “la Escuela no vuelva a pasar lo que está pasando. Luchamos para que los alumnos entrenen en la Plaza, en lugar de deambular de un sitio a otro. No se puede tener a los alumnos de la Escuela Taurina deambulando para entrenar cuando el coso está aquí y es del pueblo”, aseguró el edil, enfatizando que “empresario que no quiera la Escuela empresario que se tendrá que ir de El Puerto”.

El director de la Escuela Taurina, José Luis Galloso, agradeció al concejal “su apoyo al tentadero desde el primer momento”. Galloso dijo desconocer “por qué los empresarios que se hacen cargo de la Plaza le tienen tanta tirria a la Escuela: así ha sucedido con los tres últimos, cuando es el motor para sacar las futuras figuras del toreo”. El maestro portuense detalló cómo, “pensando en hacer algo para los chavales”, utilizó sus contactos con ganaderos para poner en marcha este cartel. “No tenemos fondos para comprar novillos pero haremos un tentadero público y así taparemos un poco el bache que tenemos con las clases prácticas", dijo.

Juan Luis Berciano, profesor y administrador de la Escuela Taurina, explicó que “lo hacemos todo por los chavales y la cantera. La Escuela no tiene presupuesto, tira de ayudas. El concejal dijo desde el primer momento que le propusimos la idea del tentadero que tirásemos para adelante. Hay colaboraciones, como la de Cruz Roja, con la ambulancia, así como de Sal y Oro, que atiende algunos gastos, de la Asamblea Taurina y de peñas portuenses”, explicó Berciano, quien agradeció los apoyos recibidos.

María del Carmen Lara, por su parte, agradeció la iniciativa y recordó que "el comedor se abre todos los días del año, atendiendo a unas 70 personas, que tienen desayuno, ducha, almuerzo y un bocadillo para la cena”.