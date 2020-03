La Policía Local multa a una mujer que buscaba a su loro

Ya son 291 personas multadas. Este es el número total de denuncias que ha registrado la Policía Local por personas que no han respetado el estado de confinamiento. En su mayoría toxicómanos, algunos incluso procedentes de otra localidad, que se acercan hasta El Puerto para hacer acopio de sustancias o consumir.

No obstante el confinamiento también está dando lugar a capítulos peculiares, dignos de película, como el que ha vivido recientemente la Policía Local portuense al multar a una señora que buscaba a su loro.

Al parecer la mujer iba por la calle con un perro (su otra mascota) cuando el animal paró frente a una casa y se puso a llorar. Ni corta ni perezosa la sancionada interpretó que aquello era una señal de que su loro de 15 años, que se había escapado hace algunos días, estaba dentro de la vivienda, por lo que no dudó en llamar a la puerta con la intención de acceder al interior. Como es lógico, el propietario de la casa le negó la entrada. Cuánta no sería la insistencia y el afán de la mujer por acceder al interior y recuperar a su loro que el dueño de la vivienda tuvo que llamar a la policía. Finalmente, cuando llegaron los agentes, no sólo tuvieron que mediar en este peculiar episodio, sino que también se vieron en la obligación de multar a la mujer por estar en la calle.

A pesar de todo, la historia tiene un desenlace feliz ya que finalmente el animal ha aparecido y se encuentra con su dueña.