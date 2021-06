La edil de Policía Local achaca la última pelea en El Puerto a un hecho "puntual"

La teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Marina Peris, ha salido al paso de las imágenes de la pelea ocurrida en la noche del sábado en la céntrica calle Jesús de Los Milagros, considerando que "es un hecho puntual y aislado y no vamos a permitir que se fomente la imagen de inseguridad en la ciudad, porque nada más allá de la realidad”.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto afirman que "la ciudad es segura y está protegida tanto por el Cuerpo Nacional de la Policía, que acudió a la zona de forma inmediata, como por los agentes de la Policía Local que están trabajando con normalidad".

Marina Peris confirma que fue una pelea en la que no se registraron heridos y sobre la que hasta la fecha no existen denuncias, "tal y como nos han trasladado desde la Policía Nacional, desde donde además se nos ha subrayado que acudieron al lugar de los hechos en un tiempo récord desde que recibieron el aviso en Sala. No obstante, la Policía Nacional ha informado que cuando llegaron a la zona no había rastro del altercado, lo que corrobora la brevedad de la disputa. Igualmente, la Policía Nacional ha confirmado al Ayuntamiento que está investigando lo ocurrido para tratar de esclarecer la autoría de los hechos", explica la edil.

Por último, la concejala lamenta "la difusión partidista que se está haciendo del vídeo, que lo único que está logrando es ofrecer una imagen equivocada y distorsionada de nuestra ciudad, que insistimos sigue siendo tan segura y pacífica como siempre tanto para los portuenses como para quienes nos visiten, una campaña de descrédito de la ciudad dirigida contra un sector económico de vital importancia como es el turístico y justo en el inicio de la temporada que será la de la recuperación", lamenta Marina Peris.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que fueron los propios hosteleros que llevan años trabajando en la zona los primeros en lamentar esta situación, ya que consideran que algunos locales poco escrupulosos con los causantes de estas situaciones, al permitir aglomeraciones y presencia de menores que consumen alcohol.

Hay que recordar que hace poco más de una semana también se produjo otra pelea similar en el centro comercial de Vistahermosa, siendo en ambos casos los protagonistas personas muy jóvenes que se encontraban en el exterior de estas zonas de copas.