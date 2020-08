El sindicato mayoritario de la Policía Local reconoce la total falta de presencia policial  en El Puerto  por falta de efectivos y de vehículos

El sindicato profesional UPLBA, con representación mayoritaria en la Policía Local de El Puerto de Santa María, ha roto su silencio "ante el cumulo de despropósitos que se están viviendo en el seno policial". Según el sindicato "no se puede mantener tanto tiempo la prudencia esperando un cambio que nunca llega en el Gobierno municipal".

Para este colectivo, "nada se ha hecho para remediar la falta de vehículos operativos ocasionado por continuas averías, dejando por inacción que en ocasiones sólo existiera un vehículo policial para atender todos los requerimientos ciudadanos". Desde el sindicato se ha planteado incluso la posibilidad de sacar un contrato menor para solventar el problema, alquilando los vehículos necesarios, pero no e ha tenido en cuenta esta propuesta.

El sindicato también considera "increíble" como la concejala Marina Peris "dice que la Policía Local y Policía Nacional colaboran estrechamente para controlar en distintos puntos de la ciudad para que no haya concentraciones de jóvenes sin mascarilla, cuando la realidad del verano ha sido la total falta de presencia policial en toda la localidad por falta de efectivos y de vehículos, dando con su silencio una falsa sensación de normalidad, aunque de todos es sabido y comprobado la existencia de demasiados focos de jóvenes sin controlar. Parece que a Peris le ha caído el cargo por sorteo no por convencimiento, pudiendo potenciar esta circunstancia su total pasotismo".

Según la UPLBA, la teniente de alcalde de Seguridad "deja que la imagen de la Policía Local de El Puerto se vaya deteriorando por momentos, ya que los ciudadanos nos echan las culpas de la falta de resolución de sus problemas, cada vez que llaman a la sala del 092 y reciben como respuesta la imposibilidad de atender sus problemas por falta de efectivos o de vehículos".

El sindicato lamenta también las actuaciones del jefe de la Policía Local

Desde el sindicato citan asuntos como la falta de investigación de las actuaciones del Jefe de Policía, "dejando que este jefe juegue a la política, participando en las redes sociales, generando con ello una gran controversia mediática por sus comentarios homófobos; deja que utilice un vehículo municipal mientras se encuentra de vacaciones; deja que como jefe represente a los agentes que deben denunciar las infracciones de tráfico, mientras él mismo posee y circula con vehículos que no tienen seguro obligatorio o no han pasado la Inspección Técnica de Vehículos; deja que el Jefe del Cuerpo transmita a los agentes que no hay que controlar la documentación de unas atracciones de Feria instaladas en Valdelagrana, aunque después se haya demostrado que era una documentación insuficiente, hasta el punto de tener que proceder a su precinto; y deja que el Jefe del Cuerpo traslade a sus agentes para su aplicación, la existencia de un borrador de Bando Municipal donde se amplían los horarios de cierres de establecimientos, aun estando ese borrador en contra de la legislación aplicable en esa materia, para que se aplique en El Puerto de Santa María un horario distinto al del resto de Andalucía. Este sindicato se siente totalmente defraudado con quien lejos de gestionar la seguridad de El Puerto, está dejando una cadena de problemas sin resolver por ni tan si quiera intentar contenerlos".

Añaden que la responsable de Seguridad "no ha aportado ninguna solución a la falta de vehículos, terminando estos por ser retirados en su totalidad por falta de pago al Renting que los tenía contratados. Sin embargo va diciendo que pronto estarán los vehículos nuevos en funcionamiento, obviando que en la actualidad solo se dispone de un vehículo cedido por Protección Civil que ni tan si quiera se puede usar como vehículo de urgencias por no estar adaptados sus dispositivos a la normativa".

El colectivo de policías locales del Puerto se sienten "decepcionados con quien empezó vendiendo ilusión y posibilidades de solución de los problemas policiales, muchos de ellos heredados de épocas anteriores, pero que en la actualidad sólo ha demostrado su total falta de iniciativa y su falta de empatía con la plantilla, que se ha visto despreciada al no ser atendida en ninguna de sus reivindicaciones profesionales, que no han sido otras que las de solicitar suficiente material profesional, vehículos, transmisiones, protección personal para la salud de los agentes".

Para el sindicato, "seguramente los gestores actuales, con el alcalde, Germán Beardo, a la cabeza, piensen que el tiempo juega a su favor y que cuando pase el verano poco a poco se irá disipando el desastre de seguridad que han ofrecido a la ciudad, pero dejaran clara evidencia de su incompetencia o de al menos su indiferencia para afrontarlos".

El sindicato UPLBA tiene "serias dudas sobre la eficacia en la gestión futura de la concejala Marina Peris, ya que hasta ahora lejos de demostrarla ha dejado evidencias de sus carencias como gestora, no llegando a estar a la altura para solventar ninguno de los problemas que han rodeado el verano de esta población costera".

A pesar de todo, los representantes del sindicato creen que Peris "aún tiene tiempo suficiente para cambiar de actitud, demostrando lo que hasta ahora no ha empezado a hacer, que no es otra cosa que tratar con respeto y seriedad a un colectivo profesional como es el de Policía Local".