El Pleno de El Puerto recupera de forma inicial la derogada Ordenanza de Convivencia

El Pleno Ordinario celebrado ayer miércoles dio luz verde a la aprobación inicial de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Público, recuperando con ello una norma que había sido derogada por el anterior equipo de gobierno del PSOE e IU y que la izquierda siempre rechazó al considerar que no tiene un carácter social, ni reeducador ni rehabilitador, sino que se basa en multas y sanciones que por otra parte son muy difíciles de pagar para los infractores.

La Ordenanza de Convivencia pretende mejorar algunos aspectos relacionados con la seguridad y también permitirá al Ayuntamiento actuar sobre acciones que muchas veces, “aun sabiendo que no son correctas, no se pueden sancionar debido a que no hay una normativa que lo permita”.

Aspectos como la mendicidad, la prostitución, la vida desordenada en la calle o actitudes incívicas podrán ser, una vez que se complete la tramitación, objeto de sanciones y multas, en base a un documento cuyo objetivo, según el equipo de gobierno, “es poder atajar de raíz situaciones que alteran la convivencia y que sin esta norma tienen difícil solución”.

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Bello, fue el encargado de defender la ordenanza en Pleno. Por su parte, la concejala Matilde Rosello, de Adelante El Puerto, una de las mayores impulsoras de su derogación en el mandato pasado, aseguró que la actualización realizada por el equipo de gobierno local "no se ha realizado de forma participada". Insistió además en que se echan en falta los informes de Bienestar Social para que tenga “un carácter menos sancionador y más rehabilitador”.

En esta línea, el PSOE, a través de su portavoz Ángel María Arias, subrayó que la ordenanza “es una copia de la que hizo en su día el ex alcalde Enrique Moresco”, y que es una compilación de normas “que no trae nada nuevo”. También consideró que “no es transversal”, ya que hay concejalías, como Bienestar Social o Medio Ambiente, que no han tomado parte en elaboración.

Los concejales de la Corporación Municipal volvieron a sus bancadas después de dos años de pandemia

Por último, puso el acento en que “la ordenanza nace desde el punto de vista del área de Policía Local”, insistiendo en que “no tiene apoyo social y político para que tenga estabilidad en el tiempo”. Puso en duda también que en la situación actual existas recursos para ponerla en marcha, especialmente en aspectos punitivos que se quieren regular con trabajos a la comunidad.

El concejal de Vox Juan Carlos Sanz, se sumó al equipo de gobierno y tras rechazar que la ordenanza sea represiva, subrayó que era “más que necesaria y ya estaba tardando en llegar”. Se aprobó finalmente con el apoyo del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), además de Vox, y con el voto en contra de IU y el PSOE (como curiosidad, Carmen Ojeda se equivocó al votar) y la abstención de Javier Botella, de Unión Portuense. Con este paso quedó aprobada con carácter inicial, con lo que podrá continuar su tramitación.

También se aprobó al principio del Pleno Ordinario la proposición inicial para modificar el Plan General de 1992 para adaptarlo al proyecto de urbanización del Club Mediterráneo, basado en el PGOU de 2012, anulado por el Tribunal Supremo. Intervino Joaquín Paloma, de Ecologistas en Acción, poniendo el foco en ciertas deficiencias reflejadas en el informe de Medio Ambiente para ejecutar los cambios, y manifestó que no cabe modificación alguna, “sino someterse al PGOU en vigor, que recoge un uso hotelero de los terrenos al 100% en lugar de bajarlo a un 20% para construir viviendas”.

Finalmente, el inicio de la modificación urbanística salió adelante con todos los votos de la Corporación, salvo Adelante, que se abstuvo. También con esa abstención se aprobó de manera inicial, el Reglamento del Voluntariado de Protección Civil.

Como dato reseñable, cabe apuntar que todos los concejales han vuelta ya a sus bancadas, manteniendo el uso de la mascarilla, lo que implica una cierta vuelta a la normalidad. También durante el Pleno, el concejal Javier Botella felicitó al alcalde Germán Beardo y al ex concejal de Plaza de Toros, Álvaro González, por el archivo de la causa judicial abierta contra ellos.

Como es habitual, la sesión plenaria se inició con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, la violencia de género y por la paz en Ucrania. Posteriormente, se leyó una declaración institucional “condenando la agresión rusa, reclamando su cese y la retirada de las tropas”, y expresando el apoyo de la Corporación a los más de 123 ucranianos residentes en El Puerto, ofreciendo la ciudad “para colaborar en cualquier tipo de atención humanitaria y acogida”.