Pleno extraordinario para poder disponer del aval de la obra de Pozos Dulces

Para las nueve de la mañana de este viernes está convocado en el Ayuntamiento un pleno extraordinario y urgente con un único asunto en el orden del día, la propuesta de modificación presupuestaria para que el Ayuntamiento pueda disponer del aval entregado en su día por la promotora del parking de Pozos Dulces para la ejecución de una obra que finalmente no se va a ejecutar, al menos de momento.

Fue hoy mismo, a las diez de la mañana, cuando los concejales de la oposición recibieron la convocatoria para participar, dos horas después, en una comisión informativa previa a este pleno. Muchos de ellos estaban en otros asuntos, como un consejo de administración de El Puerto Global o en sus puestos de trabajo, aunque aún así la comisión se celebró.

La propuesta que va mañana a pleno llega a propuesta de la Concejalía de Mantenimiento Urbano y pasa por destinar el dinero del aval, un total de 487.104,17 euros, a la ejecución de las obras de la cubierta del aparcamiento de Pozos Dulces.

Se trata por tanto de una modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario para la ejecución del proyecto de restitución lógica de la urbanización del área afectada por las obras del aparcamiento de Pozos Dulces, como consecuencia de la falta de ejecución del proyecto por parte de la empresa Impulsa Aparca.

Algunos grupos de la oposición no entienden que esta operación no pueda esperar hasta el próximo miércoles 6 de abril, cuando se celebrará el pleno municipal ordinario de ese mes, en vez de convocar esta sesión de manera tan precipitada. De hecho, algunos portavoces se han emplazado a una reunión antes del pleno para hablar antes con sus consejeros en Impulsa El Puerto, ya que no se les ha ofrecido detalle alguno de las conversaciones que se han mantenido hasta la fecha con la empresa Ged Capital, que sigue apostando por la conclusión de las obras del aparcamiento subterráneo y podría recurrir la ejecución del aval depositado en su día.

Al parecer, según ha trascendido, este asunto se ha adelantado del pleno ordinario porque el alcalde no está presente en la sesión del próximo 6 de abril.