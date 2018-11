El Pleno expresará su solidaridad con los afectados de iDental

Mañana miércoles, a partir de las 18:00 horas, se celebra el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de noviembre.

La primera parte del orden del día de caracteriza sobre todo por asuntos técnicos y de trámite, como las correcciones de varios errores detectados en los planos y fichas del PGOU, y otros como la aprobación del PERI de Cantarranas 4, la inadmisión de un recurso contra el PERI del Club Mediterráneo o varias modificaciones puntuales del Plan de Ajuste.

De la mano de PSOE, IU, PP y Levantemos llega una moción para declarar la solidaridad de los grupos y el rechazo a los hechos sufridos por los afectados de la estafa de iDental.

Ya en la sesión de control y fiscalización del gobierno destaca un punto presentado por el Partido Popular, mediante el que este grupo pedirá explicaciones por el incumplimiento del pliego de la Plaza de Toros. Como recuerda el concejal Millán Alegre "no se ha cumplido con el número de festejos previstos, faltando una corrida de toros, una novillada con picadores, dos clases prácticas y tres tenatderos de vacas que debía de haberse hecho con la Escuela Taurina.”

El concejal popular añade que "donde más se ha notado la mala gestión ha sido en los espectáculos no taurinos y en las visitas. En el primer caso no se ha celebrado un espectáculos musical en verano y los que ha habido han estado lejos del atractivo que tuvieron los de otros años. En cuanto a las visitas, hay que reseñar que inexplicablemente la Plaza ha estado cerrada dos meses y que en la actualidad no se cumple lo estipulado en cuanto a los horarios y días de apertura".

Alegre señala que "la Plaza de Toros es un patrimonio de todos los portuenses que debe estar orientado a engrandecer y facilitar el turismo en la ciudad, y no se puede permitir que permanezca semicerrada y languideciendo durante casi todo el año y que en verano se limiten los espectáculos que pueden atraer a tantas personas y dar vida económica, cultural y de ocio a la ciudad".

Por su parte el grupo municipal Levantemos El Puerto lleva a la sesión dos mociones que tienen como ejes centrales la igualdad de género y la sostenibilidad medio ambiental. El grupo pide que se dote económicamente de manera real el Plan Estratégico de Igualdad en el presupuesto 2019, ya sea como inclusión en caso de realizarse y aprobarse los presupuestos para ese año o a través de una modificación presupuestaria de los presupuestos vigentes.

La segunda de las mociones es una propuesta para el arreglo del carril bici, que en la mayoría de sus tramos se encuentra en un estado lamentable, creando un riesgo para ciclistas y peatones. Instan también a llevar a cabo la iluminación de las zonas oscuras que aumentan el riesgo de accidentes.