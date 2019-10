El Pleno aprueba como punto urgente la Ordenanza Municipal de Licencias

Como la seda: con la totalidad de los 25 ediles presentes; la mayoría de los puntos del orden del día consensuados de antemano entre los grupos municipales; mociones que aprobaban con carácter definitivo asuntos que ya habían sido ratificados con carácter inicial en sesiones anteriores.

Así se desarrolló el pleno ordinario de este miércoles, el segundo de este tipo que celebra esta Corporación, hasta que se rompió la armonía que reinaba en el ambiente. Fue en un punto del orden del día especialmente sensible, relacionado con los afectados por la estafa de la Clínica IDental.

En la moción, que tampoco era nueva, suscrita en esta ocasión por Adelante El Puerto y el Grupo Mixto representado por Javier Botella, se pedía la inclusión de una partida en los Presupuestos Municipales de 2020, que actualmente se están elaborando, para hacer un estudio e incluir fondos de emergencia para que los afectados por la estafa y en situación de vulnerabilidad económica de El Puerto, pudieran ser atendidos en base a la Ordenanza Municipal de Prestaciones Sociales.

La portavoz de los afectados, Aldara Rincón, intervino para exponer la difícil y a veces dolorosa situación que atraviesan y comenzó un debate en el que los grupos de oposición se mostraron a favor de la propuesta; Vox mostraba sus dudas; Ciudadanos no intervino y el PP, por medio de su portavoz, Javier Bello, expresaba su oposición aduciendo que las competencias de Sanidad son de la Junta de Andalucía y que era a esa administración a la que se debían dirigir los afectados.

Tras un tira y afloja entre los grupos municipales, donde Adelante El Puerto y el PSOE defendían que incluir una partida para ayudar a arreglarse la boca a los afectados que no tengan recursos es una cuestión de humanidad, volvió a tomar la palabra el portavoz del PP, que rechazó crear una partida específica e invitó a todo aquel que tenga una necesidad “a acudir a los servicios sociales”. Desde el público, las personas afectadas interrumpieron en varias ocasiones a Javier Bello, replicando en voz alta a sus argumentos, hasta que en un momento determinado el alcalde llamó al orden, tras lo cual al retomar la palabra el portavoz del PP manifestó: “Si la señora que quiso ser concejala me deja continuar...”. En ese momento, Aldara Rincón, que fue en las listas de Adelante en las pasadas elecciones municipales, se levantó de entre el público y comenzó a reprender al portavoz del PP, mientras un guarda de seguridad se situaba junto a ella.

La cosa no pasó a mayores, el portavoz de Adelante El Puerto, Alejandro Gutiérrez, pidió que “los representantes públicos se abstengan de hacer esos comentarios”, y pidió mantener las formas. El alcalde, Germán Beardo, concluyó más conciliador afirmando que en 2019 se había aumentado la partida de Bienestar Social hasta 900.000 euros. “Podemos asesorarles, acompañarles, pero plantear una partida para este colectivo no lo veo conveniente”, manifestó, a la vez que pidió disculpas “si ha habido distorsión del debate”, en referencia a la situación vivida. Finalmente, el PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de la moción, mientras Adelante, el PSOE y el Grupo Mixto a favor, por lo que no fue aprobada.

Mayor armonía hubo en la aprobación de las bonificaciones del IBI en un 50% a los portuenses que instalen energía solar en sus casas, durante dos años, que fue aprobado por unanimidad. También se aprobó por unanimidad, con la abstención positiva de Adelante El Puerto, una moción de Vox para que la administración penitenciaria dote a los funcionarios de prisiones de la condición de autoridad y de medios materiales y humanos suficientes.

En el salón de plenos estuvieron los representantes de la asociación ‘Tu abandono me puede matar’, satisfechos con las intervenciones de todos los portavoces.

Finalmente, también contó con unanimidad, como punto de urgencia, la modificación de la Ordenanza Municipal de Licencias, que defendió la concejala de Urbanismo Danuxia Enciso, y que, según dijo, “traerá agilidad, rapidez en el trámite y es urgente para fomentar la actividad en esta ciudad”.