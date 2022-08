El Paseo acoge el acto de clausura de las jornadas de deporte solidario a favor del Banco de Alimentos

El centro comercial El Paseo ha acogido el acto de clausura de las jornadas de deporte solidario e inclusivo a favor del Banco de Alimentos de Cádiz. Al acto, han asistido la concejala de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Carmen Lara, la presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gomis Vacas, y numerosos representantes de las asociaciones participantes y del gimnasio OKEYMAS Las Salinas Fitness Club. El evento ha estado presentado por la emprendedora e influencer Beatriz Trapote y ha contado con la presencia de Francisco José Fernández Izquiano, deportista paralímpico.

“Para El Puerto es un orgullo contar con empresas de valores y con corazón que están comprometidas con la sociedad en general y con los más vulnerables en particular, demostrando con hechos su implicación en la ciudad en la que viven, donde arriman el hombro para no dejar a nadie atrás”, ha afirmado Carmen Lara, concejala de Bienestar Social. La edil ha agradecido tanto a El Paseo como al gimnasio OKEYMAS y asociaciones participantes “su aportación, su suma y su empuje infinito para que este proyecto haya sido un éxito, que se suma a la encomiable labor que realiza el Banco de Alimentos que es sostén de muchísimas familias que no atraviesan el mejor momento y que necesitan nuestra ayuda para salir adelante”. Lara no ha olvidado a los maestros de ceremonias que aportan visibilidad a la generosidad, inclusión y solidaridad, para llegar más lejos y contagiar de valores al resto de la sociedad.

Del 14 de julio al 11 de agosto el centro comercial acogió talleres de diferente índole en colaboración con el gimnasio OKEYMAS Las Salinas Fitness Club y numerosas asociaciones de El Puerto de Santa María y su área de influencia.

Todos los participantes colaboraban directamente con el Banco de Alimentos, ya que todas las kilocalorías quemadas durante el desarrollo de las actividades serían contabilizadas y convertidas en kilos de alimentos que El Paseo donaría directamente a la entidad.

Durante el acto de clausura Sandra Fernández Garrido, gerente del centro comercial, ha hecho entrega de 1.500 euros en productos no perecederos al Banco de Alimentos. Además, todos los participantes en las actividades fueron obsequiados con artículos artesanales elaborados por los voluntarios yvoluntarias de la asociación Afanas El Puerto.

“Desde el centro comercial seguimos afianzando nuestro compromiso con la comunidad mientras fomentamos los valores de inclusividad y solidaridad entre todos nuestros visitantes”, señala Sandra Fernández Garrido, gerente de El Paseo. “Gracias a las jornadas de deporte solidario e inclusivo hemos conseguido quemar 178.000 kilocalorías, que se han traducido en 1.500 euros en alimentos que serán donados a una entidad como el Banco de Alimentos, cuya labor en El Puerto es extraordinaria”, añade.

Esta acción se enmarca en el programa de responsabilidad social corporativa ‘Aquí Actuamos’, de Carmila. A través de la puesta en marcha de diferentes acciones y proyectos, se busca mejorar el impacto del complejo comercial en torno a tres ejes: el dinamismo local, la conservación del medio ambiente y el compromiso social con sus trabajadores.

Las jornadas de deporte solidario también forman parte de la campaña Los planes más fresh de El Paseo, cuyo objetivo es revitalizar el centro comercialdurante los meses de verano con la puesta en marcha de actividades, talleres,sorteos y otras iniciativas solidarias.