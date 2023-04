Pase a semifinales y de nuevo en casa contra el Majadahonda

¿Quién dijo que sería fácil….? El domingo en el polideportivo portuense se vivió uno de los partidos más emocionantes de los últimos tiempos durante el enfrentamiento de la locales del CRAP y las vascas de Bera Bera RT.

El partido correspondiente a la primera eliminatoria, a partido único, se presentaba una incógnita ya que poco se conocía del equipo rival al ser la primera vez que se enfrentaban y al pertenecer a la territorial vasca no se contaba con mucho material como para poder estudiar su forma de juego, aunque se preveía que podría ser muy similar al desplegado por la jugadoras portuenses.

Comenzó el partido muy igualado donde se notaba la presión y los nervios en ambos equipos provocando errores en los dos conjuntos que no conseguían anotar en ningunas de las zonas de marca. No fue hasta el minuto 29 cuando por fin, Belén Neva pudo rematar una buena jugada de ataque del Portu para posar por primera vez el balón en la zona de marca contraria, aunque muy alejado de los palos lo que propició que no se pudiera convertir el posterior tiro a palos, llegando con un corto marcador de 5-0 a final de la primera mitad y dejando el partido totalmente abierto para una segunda mitad de infarto.

En los primeros minutos de la segunda mitad, las jugadoras de Bera Bera aprovecharon la superioridad numérica tras una tarjeta amarilla a las locales, para cogerlas desprevenidas en un saque rápido de un golpe de castigo y anotar un ensayo bajo palo poniendo el marcador en 5-7. Siguió trabajando el equipo de El Puerto, ya con menos nervios, contra un equipo contrario que se afianzaba también en su juego castigando con la delantera y con buenas jugadas de ataque que fueron bien defendidas por las chicas CRAP, el premio a esta buena defensa fue un nuevo ensayo, esta vez de Paula Ruiz y también esquinado, que en esta ocasión tras una gran patada fue transformado por Idaira García poniendo el marcador en 12-7.

La grada disfrutaba y sufría al no ver claro quién podría poner el próximo ensayo y a falta de siete minutos para el final, tras una buena jugada de la línea de tres cuartos local llegó el definitivo ensayo nuevamente de Belén Neva que hacía saltar de alegría a todo el graderío, dejando el marcador final en 17-7 y lográndose el pase a semifinales de la fase de ascenso a DHB.

Tras el encuentro el equipo del CRAP recibió por parte de la Federación Andaluza de Rugby de mano de su director técnico, Javier Manada, el trofeo de Campeonas de la Territorial Andaluza así como las medallas acreditativas a todas sus jugadoras.

El las otras tres eliminatorias se han clasificado los equipos de CN Poble Nou (Barcelona), Pingüinas Rugby de Burgos y CR Majadahonda (Madrid). Estos tres equipos junto al At. Portuense han entrado en el sorteo de semifinales celebrado hoy lunes en la sede de la Federación Española de Rugby dejando los emparejamientos y los campos de juego de la siguiente forma: Pingüinas Rugby Burgos contra Poble Nou y Club de Rugby Atlético Portuense contra Majadahonda de Madrid.

Al ser también las eliminatorias a partido único, las portuenses han sido afortunadas por jugar en casa la semifinal y en el caso de pasar a la final también jugarías como locales por lo que la suerte de este año ha compensado la mala suerte de la temporada pasada en que se tuvo que viajar en las dos ocasiones.

Por tanto el próximo domingo día 30 de abril nueva cita en el polideportivo Rafael Sánchez con el rugby femenino del Puerto para llevar a nuestras chicas a la final por el ascenso a DHB.