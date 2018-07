El Partido Popular apuesta por dar un vuelco al área municipal de Urbanismo

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en E Puerto, Germán Beardo, a la sazón candidato de esta formación para las próximas municipales, ha expresado su preocupación "por la parálisis que sufre el Ayuntamiento y en especial el área de Urbanismo. Según Beardo "casi no hay un día en el que algún promotor o arquitecto me pregunte qué pasa con Urbanismo y me cuente los retrasos inexplicables que sufren los trámites, algo que paraliza las obras y las aperturas de negocios", lamenta.

El portavoz popular recuerda que "hasta las propias obras municipales se ven afectadas, como ha ocurrido en el caso de la avenida de Valencia, cuya remodelación ha estado paralizada más de un mes", denuncia.

Urbanismo se encuentra ahora mismo a la espera de un nuevo concejal

Tampoco considera alentadora Germán Beardo "la falta de noticias sobre la reforma de la ordenanza de obras y aperturas, anunciada en el Plan Normativo Municipal de este año. Todo esto, así como la falta de proyectos y la tardanza en resolver los trámites que sufren los ciudadanos, incluso los más sencillos, muestra que algo no funciona en el área de Urbanismo, que ahora mismo no tiene ni siquiera concejal después de que dimitiera Ángel Quintana", insiste el edil popular.

El gobierno municipal está a la espera de redistribuir las competencias municipales de Urbanismo, ya que el edil socialista que sustituirá a Quintana lo hará con dedicación parcial, por lo que no asumirá esta Concejalía. De momento suenan para el cargo María Eugenia Lara y Ángel M.González. En este mandato ya han sido dos los ediles que han estado al frente de Urbanismo, primero Antonio Fernández (IU) y después el socialista Ángel Quintana.

Para Beardo "la parálisis de Urbanismo incide directamente en el estado de la ciudad, en el malestar ciudadano y en la falta de inversiones. Es necesario dar participación en la reforma de la ordenanza y hay que ir a un modelo en que se simplifiquen los trámites y se supriman permisos absurdos, pero de momento ni siquiera se ha abierto el trámite de consultas previas, por lo que nos tememos que no se piensa contar con los grupos políticos y con los sectores interesados de la ciudad para su confección. De la Encina habla mucho de participación ciudadana y transparencia pero a la hora de verdad todo se decide a puerta cerrada", se queja.

El popular finaliza señalando que "aún reformando la ordenanza está claro que el área municipal de Urbanismo necesita un profunda reorganización. Hay que desmontar Urbanismo para crear una estructura nueva que se ponga al servicio de los administrados y que ayude en vez de estorbar a los proyectos e inversiones".