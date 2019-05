Otro nombre se une a la lista de asociaciones que aún no han recibido la subvención por parte del Ayuntamiento. En este caso, Parkinson Portuense es el protagonista de un nuevo capítulo en esta larga historia de impagos que está dejando a muchos colectivos al borde de la inactividad. "Aún no nos han ingresado la subvención de 2018", explica su presidenta, Ito Maraver, cinco meses después de haber acabado el año. "No podemos pagar a los especialistas. Si la cosa sigue así, este mes sería ya el último".

En principio, y según ellos mismos aseguran, el dinero no es un problema. Ya en su día Modesto Serrano (concejal de Bienestar Social), les indicó que los 4.500 euros de la subvención (que se dedican a terapias, psicólogos y fisioterapeutas) estaban disponibles. "Al menos eso fue lo que nos dijeron", explican algunos de los usuarios. Esta vez, el problema sería de carácter burocrático ya que la Intervención -el área perteneciente a la Concejalía de Economía y Hacienda que tiene como objetivo controlar y fiscalizar internamente la economía del Ayuntamiento-, aún no dispone de los documentos que hay que firmar. "Hoy mismo hemos estado por la mañana en el Ayuntamiento, de un sitio para otro. Al final hemos llegado a la interventora, quien nos ha dicho que allí no están aún ni los papeles para ser firmados", explican desde la asociación, donde aseguran que la falta de personal es la principal causa de esta situación.

Por su parte el Ayuntamiento, que es consciente de la urgencia del asunto, asegura que se encuentra trabajando en el asunto. "Ahora mismo estamos centrados en sacar las subvenciones de Anydes, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Hidrosport y FLAVE, y seguiremos con todas las que podamos. Son muchísimas las que hay que sacar adelante y no podemos con todas a la vez", explica María Eugenia Lara, concejala de Economía y Hacienda. "En cuanto al personal, es cierto que es escaso en el servicio de Control Presupuestario, pero ya se están tomando las medidas para solucionarlo dentro de lo que nos permite el plan de ajuste". En cuanto a la Concejalía de Bienestar Social -la otra parte implicada de la institución-, Modesto Serrano asegura que "hay liquidez", pero que "habría que hacer más útil y ágil la administración. "Muchas de las justificaciones no se entregan bien, y eso alarga los plazos", asegura. " Pero hay que tener en cuenta que los colectivos ya hacen demasiado cubriendo necesidades que deberían estar cubiertas desde lo público para que encima tengan que ser expertos en administración. Por esto, también dentro de los Planes de Empleo, ya disponemos de una abogada que se está formando para asesorar y estar a disposición de los colectivos".