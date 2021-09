El PSOE exige una solución a la "pésima" gestión del PP y Cs en materia cultural

El PSOE portuense ha dado la voz de alarma ante la gestión en materia de cultura que viene realizando el gobierno del PP y Cs, y que como ha indicado la concejala MªEugenia Lara -quien fuera responsable municipal de Cultura con el anterior gobierno- “se caracteriza por hacer lo mínimo de lo mínimo. Y nos consta que la pandemia no es la excusa, es la evidente incapacidad y la desidia que se ha instalado en el gobierno local”, afirma.

El último ejemplo ha sido la no adhesión del Ayuntamiento al programa Platea por la falta de documentación, “un hecho que debería sonrojar al gobierno local, que no es capaz de, al menos, continuar con los eventos que ya funcionaban”, ha lamentado Mª Eugenia Lara, quien recuerda que “gracias al Platea El Puerto disfrutaba de espectáculos de primer nivel a un precio asequible”. En cuanto a la pésima gestión, señala que “el personal técnico hace un gran esfuerzo para que los asuntos salgan adelante, pero la ineptidud y la dejadez de sus responsables políticos, hace que todo ese trabajo no sirva para nada”.

Además del Platea, la concejala ha recordado que “la complicada situación de la Fundación Rafael Alberti, donde la falta de gestión está provocando que el trabajador de la entidad lleve más de dos años sin cobrar su sueldo, o que, por ejemplo, la web fuera cancelada por impago”.

El resto de los asuntos que tienen que ver con la concejalía de Cultura, a cargo de Lola Campos, "tampoco están siendo atendidos y han entrado igualmente en el listado de actuaciones no gestionadas y que, por tanto, no se van a celebrar", afirma Lara. En este sentido, la edil socialista destaca "el hito histórico y lamentable que supuso la cancelación de la temporada de primavera del Teatro Municipal, la no celebración del Bahía Jazz Festival en colaboración con Osborne, o el cambio de lugar del Festival de Teatro de Comedias por la falta de gestión. Tampoco se ha celebrado el Concurso de Pintura al Aire Libre, se ha cancelado por segundo año consecutivo la colaboración que se venía manteniendo con el Festival de Cine Africano y aún no se ha recuperado la Feria del Libro".

Para el PSOE “esto no es más que el resultado de una gestión que deja mucho que desear”, y según Lara “el área de Cultura está liderada por una concejala, Lola Campos, incapaz, con un alcalde, Germán Beardo, al que no le interesa lo más mínimo la cultura. Y mucho nos tememos que si se pone remedio a esta situación sigan cancelándose eventos”, lamenta.

Frente a esta situación Mª Eugenia Lara sí aplaude que se siga manteniendo el apoyo a los festivales como el Monkey Weekend, Insomnia, o la Cinemateca, que comenzaron a celebrarse con el anterior gobierno de David de la Encina.