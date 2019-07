El PSOE se pregunta por la ausencia de Carmelo Navarro en el nuevo Gobierno

Tras conocer el decreto de delegación de competencias del nuevo gobierno del PP y Cs, donde según los socialistas se mantiene una continuidad en la organización de las concejalías y áreas, el Partido Socialista de El Puerto ha manifestado su sorpresa al conocer la ausencia del número 2 de la candidatura popular, Carmelo Navarro, “a quien Beardo vendió como el próximo concejal de Fomento de la ciudad, y sin embargo ahora vemos cómo ha prescindido de él”.

El portavoz del PSOE, Ángel Mª. González, ha recordado que “el hoy alcalde Germán Beardo vendió a bombo y platillo durante la campaña en sus vídeos 'Hola soy Germán' y 'Aquí está el futuro concejal de Fomento' que Carmelo Navarro sería el responsable del área de Fomento”. Asimismo, y con relación a la razón esgrimida para justificar este hecho, González asegura que “hoy nadie se cree que aún esté arreglando sus asuntos empresariales antes de pasar a la política, cuando lleva seis meses anunciando que será el concejal de Fomento de una ciudad tan importante como El Puerto de Santa María, que además lleva un mes paralizada por no convocar Germán Beardo el pleno de organización”.

Desde el PSOE manifiestan no entender esta situación, pues como indican “el gobierno PP y Cs se encuentra en minoría, por lo que no se esperaba que además prescindieran de un concejal, y mucho menos que fuese Carmelo Navarro, por lo que nos preguntamos qué hay detrás de esto”, explica González, añadiendo que “esperemos que esta ausencia no sea lo que se comenta por los pasillos, y que se deba a temas judiciales que le pueden comprometer”.

El PSOE considera que Carmelo Navarro es una persona competente y con capacidades, “de manera que si lo han dejado sin competencias en el gobierno será debido a la incompetencia de su jefe Beardo”, señalan.

Cabe recordar que en el decreto de competencias la única de los fichajes estrella de Beardo que ha obtenido una tenencia de Alcaldía ha sido Danuxia Enciso, ya que tanto David Calleja como Carmen Lara y Álvaro Rodríguez se han quedado como concejales de a pie, a pesar de ocupar Calleja en la candidatura popular a las elecciones el número tres de la lista.