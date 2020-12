El PSOE pide el cese de Muñoz Leonisio

El comité local del PSOE considera que el alcalde, Germán Beardo, "debe cesar al intendente jefe de la Policía de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, a raíz de la última polémica que ha protagonizado manifestándose en contra del Gobierno de España junto con otros militares, éstos ya retirados".

Según el secretario general del PSOE de El Puerto, David de la Encina “esta salida de tono es la gota que colma el vaso. Son ya muchas las ocasiones que el alcalde le está permitiendo al Intendente Jefe que se aparte de sus funciones. Este Jefe de la Policía Local comenzó a darnos fama en toda España yéndose enfundado en la bandera a una cacerolada en la primera ola de la pandemia, en contra del Gobierno por la gestión de la mayor crisis sanitaria que hemos padecido. Y luego, continuó haciendo figurar a El Puerto en las noticias nacionales al lanzar aquellos lamentables memes homófobos contra el ministro de Interior, el insulto a la ministra de Hacienda a quien llamó ‘hija de puta’, y a Fernando Simón a quien llamó ‘borracho y psicópata loco…’”.

El socialista continúa recordando que "tampoco esto fue suficiente para que Germán Beardo lo apartase del cargo. Más bien le sirvió al propio intendente para alegar que todo lo decía desde su “libertad de expresión como ciudadano particular” y, a continuación, darse de baja. Como señala De la Encina, “El Puerto llegó a quedarse sin mandos de la Policía Local en momentos tan complicados como la motorada, o sea, todo un descontrol. En verano se reincorporó, y fue acusado de ir con otras personas a los conciertos de la Plaza de Toros con un coche oficial camuflado; cuando los agentes en servicio apenas tenían vehículos operativos. “Entonces en su defensa dijo algo así como que estaba de servicio las 24 horas al día y que no cabía disociar a quien iba al concierto de quien era policía. O sea que ya no era cuando insultaba, que era como particular y no como jefe de la Policía”.

El portavoz socialista continúa señalando que "siguió acrecentando sus méritos al implicarse en el llamado Caso Noria y en el asunto de las atracciones de feria sin licencia, donde cientos de vecinos de Valdelagrana se manifestaron ante la instalación delante de sus casas de unas atracciones para todo el verano que carecían de ningún papel. Y no se le ocurrió mejor orden al Intendente Jefe de la Policía Local que ordenar a todos sus subordinados algo así como mirar para otro lado”.

El secretario local del PSOE destaca que “el intendente jefe de El Puerto ha cometido otra salida de tono, cargando contra el subdelegado del Gobierno de España en la provincia por confundir –Muñoz Leonisio- las distinciones a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, ahora nuevamente no deja pasar la oportunidad de significarse a nivel nacional, firmando un manifiesto junto con otros militares que están retirados, con la diferencia de que él sigue en activo como intendente jefe de la Policía Local de una ciudad tan importante como es El Puerto de Santa María”, indica De la Encina quien señala que “en ese manifiesto se vierten expresiones claramente en contra del legítimo Poder Ejecutivo, que es el Gobierno de España".

Desde el PSOE recuerdan que “Rafael Muñoz Leonisio como intendente jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María sigue en activo, y no debiera realizar manifestaciones de ese porte, en contra de uno de los poderes fundamentales del Estado de Derecho, por mucho que a él no le guste este gobierno que está legítimamente constituido por las Cortes Democráticas, parece que muy a su pesar. Por todo ello, consideramos que el alcalde no debe permitir más situaciones como éstas y ha de proceder a su cese como intendente jefe de la Policía Local”.