El PSOE cree que las nuevas contrataciones para las instalaciones deportivas son "un parche"

La concejala socialista Mónica Jiménez considera que “desde el gobierno de Germán Beardo, como viene siendo habitual, no se están explicando las cosas como son, pues en su afán de autobombo están vendiendo unas contrataciones temporales como un refuerzo, cuando la realidad es que las instalaciones deportivas se han quedado sin personal suficiente para ser atendidas, teniendo que cerrar algunas precisamente por esta circunstancia”.

Por ello desde el PSOE sostienen que “estas nuevas contrataciones no vienen a reforzar nada, sino más bien a cubrir plazas que debían estar ocupadas desde hace meses”, señala Jiménez, quien añade que “además, estamos hablando de contrataciones temporales correspondientes a un plan Covid, con contratos de poca duración”.

Para el PSOE “esto no es más que un parche y calla bocas para no admitir que no son capaces de tener personal suficiente para dar un servicio de calidad como se merecen nuestros deportistas, y llaman refuerzo a incluir a personal que lo único que hace es acercarse al número mínimo de trabajadores que se deben tener”.

Y es que como señala Jiménez, “la manifiesta incompetencia de Beardo y su equipo está afectando a todos los servicios municipales, que se ven cada día más mermados por no ser capaces ni siquiera de gestionar el día a día, pues junto a la falta de personal tenemos que recordar que las instalaciones deportivas han estado semanas sin agua caliente por no haber abonado las facturas a la empresa suministradora del gas, otro hito para la nefasta gestión en materia de deportes de Lola Campos y Germán Beardo”.