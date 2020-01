El PSOE llevará a pleno la situación del parque del Vino Fino

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mª. González, junto a los ediles Víctor Raposo y Ana María Arias, ha mantenido una reunión con vecinos del entorno de El Juncal y el Parque del Vino Fino, en la que se habló sobre las sanciones impuestas a los usuarios del citado parque por tener a sus mascotas sueltas.

“Se da la circunstancia de que este parque se considera como lugar de esparcimiento canino, y, a pesar de que aún no ha sido catalogado como tal, los y las portuenses lo han interiorizado y aceptado como un lugar de convivencia entre personas y mascotas, donde no se producen problemas”, ha explicado González, quien recuerda que “el Parque del Vino Fino ya contaba con proyecto y financiación para realizar las pequeñas obras necesarias para catalogarlo como parque canino y convertirse así en el segundo parque habilitado por el ayuntamiento, sumándose al de Valdelagrana. Por eso, no entendemos que se estén imponiendo sanciones a los usuarios con perros sueltos en este espacio”.

Es más, añade el edil “cuando pedimos al alcalde que impusiera sanciones a los incívicos que no recogían los excrementos de sus mascotas, cuestión a la que se comprometió, no pensamos jamás que iba a ir en contra de los usuarios del Parque del Vino Fino, que se están viendo sancionados por llevar a sus perros sueltos”.

Los socialistas sostienen que “la licitación del proyecto para la adecuación del parque estaba prevista para finales del pasado año, pero aún no ha comenzado”, indica González, quien anuncia que el PSOE elevará este asunto al pleno y además solicitará información por las causas que han motivado que este proyecto no haya salido aún.

Por otro lado, residentes de El Juncal han trasladado al grupo socialista su inquietud por el aumento de los problemas de convivencia entre personas que tienen mascotas y las que no, cuestión ésta que a juicio de González, “quedaría solucionada con la habilitación de un espacio de esparcimiento canino en la zona, habiendo presentado un proyecto ya algunos vecinos y vecinas de la zona”.

Esta propuesta, según ha informado González, será ofrecida al resto de grupos "por si quieren sumarse y apoyar esta iniciativa que no entiende de colores políticos, sino de mejora de la calidad de vida de los portuenses”.