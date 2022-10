El PSOE lamenta la desinformación en torno a la obra del paseo fluvial de El Puerto

El secretario local del PSOE, David de la Encina, se ha hecho eco del descontento generalizado por la desinformación que existe en torno a las obras del paseo fluvial de El Puerto. Ni los comerciantes, ni los abonados, ni la propia ciudadanía han sido informados por el alcalde, Germán Beardo, ni por su equipo sobre los detalles ni el plan de desarrollo de esta obra, que empezará en pocos días.

De la Encina cree que “tenemos derecho a conocer cuándo van a empezar las obras, cuánto tiempo van a durar realmente, cómo va a ser el tráfico del material pesado que lleve, cómo va a afectar ese tiempo de obras a los comerciantes del centro, a las personas que quieran venir al centro, a los abonados actuales de los aparcamientos en superficie o a los 10 trabajadores de esos parkings”.

Destaca el PSOE que “hay una auténtica desinformación, creemos que interesada por parte de Germán Beardo, para no dar cuenta a nadie de esta obra que tendría que haber empezado hace ya mucho tiempo”, sostiene De la Encina, quien recuerda que “se nos vendió hace dos años que iban a venir de la mano de un aparcamiento subterráneo de la Autoridad Portuaria, a quienes se le dio una licencia exprés y luego nunca más nada se supo. Y hoy, que nos enteramos con nocturnidad y alevosía de que, al parecer, las obras van a comenzar, se hace en torno a una nebulosa de desinformación”.

Lo cierto es que son muchos los comerciantes que han acudido al PSOE, igual que hizo la plantilla de trabajadores, así como los propios abonados que no saben nada de esta obra. A juicio de De la Encina “parece temerario que una obra que como mínimo va a durar unos 10 o 12 meses no sea dada a conocer, más aún cuando precisamente Germán Beardo es muy dado al autobombo, a la foto y a atribuirse méritos que luego no son tales”.

Por lo tanto, “exigimos luz y taquígrafos y que se aclare a los comerciantes, a los abonados, a los trabajadores y a El Puerto en general qué hay detrás de estas obras, porque lo único que sabemos es que el dinero lo trajo el PSOE en el 2018 de la mano de los fondos Edusi, que esas inversiones tendrían que haberse puesto en marcha hace ya tiempo y que, después de tres años mareando la perdiz, comienzan las obras y nadie sabe nada”.