El PSOE pregunta por los porteros de colegios e instalaciones deportivas tras finalizar el refuerzo Covid

El PSOE portuense cuestionará al gobierno de Germán Beardo en el próximo pleno municipal sobre la situación de los porteros mantenedores de los centros escolares y las instalaciones deportivas, cuyas plazas se están cubriendo a través de un plan de refuerzo Covid de la Diputación provincial que finaliza este mismo mes de marzo.

El portavoz del grupo socialista, Ángel Mª González, señala que “esperemos que Beardo tenga una previsión sobre esta circunstancia, pues si no me temo que estaremos como hace unos meses, con instalaciones deportivas cerradas por no tener personal y centros escolares con un servicio deficitario que deben cubrir de la mejor manera que pueden el propio profesorado y el personal administrativo de los colegios”.

Para González es "una situación a todas luces indignante provocada por la falta de agilidad y capacidad de este gobierno que conforman PP y Cs y que dirige Germán Beardo de la peor manera posible”, y pide a la concejala de Educación, Lola Campos, "que se ponga a trabajar para cubrir esas plazas y dar respuesta no solo a los usuarios, sino también a los trabajadores, que se han visto especialmente perjudicados”.

El Puerto de Santa Ma