El PSOE lamenta que el gobierno de El Puerto mantenga el cierre de la Guardería Municipal

El PSOE local ha denunciado que PP y Cs "condenan a la Guardería Municipal a su desaparición", tras defender su cierre en el pleno ordinario de este miércoles, durante el debate de la moción presentada por el grupo socialista.

En la propuesta aprobada en el pleno, el PSOE solicitaba, además de mantenerla abierta y que recuperen el curso eliminado este año, que el gobierno local cumpla su promesa, recogida en el punto 3 del pacto de gobierno, donde prometían "garantizar la existencia en nuestro municipio de plazas de infantil de 0 a 3 años" y "la gratuidad del servicio de comedor", con la previsión en un futuro de construir una nueva guardería en la ciudad.

La moción salió adelante con los votos de los grupos de la oposición y el no de los partidos en el gobierno, “con lo que demuestran que sus propias promesas no valen nada para ellos”, según ha criticado la concejala socialista Ana María Arias, quien añade que "a PP y Cs se les llena la boca hablando de derechos y de educación, sin embargo, cuando ha llegado la hora de la verdad no les importa dejar tiradas a las familias".

En este sentido, Arias hizo referencia a la "importante labor que vienen realizando los padres y madres de la guardería, junto con el Ampa, dando a conocer su problema y reuniendo 1.891 firmas en defensa del mantenimiento de este servicio.

La concejala considera que “la actitud de PP y Cs es lamentable, pues no solo no muestran interés en mantener abierta la Guardería MUnicipal, sino que promueven su cierre sin dar alternativa alguna”, y finaliza señalando que “esperemos que, al menos, cumplan el acuerdo de pleno, aunque hayan votado en contra”.