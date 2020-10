El PSOE se reúne con familias afectadas por la falta de comedor en la guardería municipal

La concejala socialista Ana María Arias ha celebrado hoy un encuentro con una representación de los padres y madres de la Guardería Municipal, quienes han trasladado su "malestar e impotencia" por la situación en la que se encuentran sus niños desde el inicio del curso escolar, a principios de septiembre; al no recibir el almuerzo y la merienda a los que tienen derecho.

Desde el PSOE la concejala ha exigido al alcalde, Germán Beardo y a la responsable de Asuntos Sociales, Carmen Lara que "agilicen y resuelvan a la mayor brevedad este problema que han creado a las familias afectadas", y ha lamentado que “el alcalde quiera despedir este último año de Guardería Municipal de una forma tan precaria”.

Como señala Arias “a los niños y niñas se les debe dar el almuerzo y la merienda diariamente. Sin embargo, desde que comenzó el curso actual, tan solo reciben una galleta a la entrada”.

Todo ello, añade el PSOE, "está suponiendo graves perjuicios para los menores, cuyas familias tienen una situación económica complicada, agravada además por la pandemia, y ahora no pueden contar con su almuerzo y merienda, que, en algunas ocasiones eran las únicas comidas del día". Para el PSOE “es inconcebible que, habiendo una cocina totalmente equipada, un cocinero a disposición y un presupuesto para ello, aún no se haya solucionado este asunto, que debería ser prioritario, ya que estamos hablando de menores, de no más de 2 años”.

"Y aún más indignante es que la solución que plantea el gobierno de Beardo ahora, cuando los padres y madres están protestando, haya sido que se lleven su comida en las fiambreras, algo que debería estar prohibido según las normas de la Covid-19", subraya. Por ello, como han señalado los padres y madres “nos encontramos impotentes y muy molestos por esta situación, que afecta directamente a nuestros hijos e hijas”.

Por otro lado, el hecho de que no se dé la comida en la guardería municipal "está motivando que la hora de salida sea entre las 12:00 y 12:30, lo que anula cualquier posibilidad de conciliar con el trabajo; cuando la hora de salida debería de ser la habitual, esto es, las 16:20 horas".