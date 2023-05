El PSOE califica de electoralista la convocatoria de las subvenciones deportivas

La concejala socialista Mónica Jiménez ha calificado de "electoralista" la convocatoria de las subvenciones deportivas anunciada la pasada semana por el concejal de Deportes, a un mes escaso de las elecciones municipales.

Jiménez considera que “después de cuatro años de mandato en los que el deporte no ha sido una prioridad para este gobierno, ni tampoco la situación de los clubes deportivos y de los diferentes colectivos portuenses, que aún no han cobrado las ayudas a las que tienen derecho, es, cuando menos, sorprendente que a 30 días de las elecciones locales abran la convocatoria de ayudas para el deporte”.

Como destaca la edil “una vez más noticias electoralistas del gobierno de Beardo, que anuncia estas ayudas precisamente ahora, cuando saben que no dará tiempo a ser abonadas antes de las elecciones, por lo que de nuevo pueden verse engañados por este alcalde, que en 2019 prometía una nueva instalación deportiva por año y no ha cumplido ni una vez”.

Tal es así, que como recuerda Mónica Jiménez “no solo no ha construido ninguna instalación nueva con el presupuesto municipal, si no que las que ha hecho pagadas por la Diputación provincial como el campo de fútbol de El Águila ni siquiera ha sido capaz de terminarla, pues habiendo recibido el dinero de la Diputación no entendemos que en la fecha que estamos, no disponga de luz, agua ni de unos simples baños, que puedan facilitar a los deportistas tener un mínimo de servicios para realizar sus entrenamientos”.

Para el PSOE, esto es la muestra más evidente del abandono al que PP y Cs han llevado al deporte portuense, y han recordado la situación vivida en las instalaciones deportivas por el poco personal por falta de previsión, la seguridad privada en las puertas de las instalaciones, la falta de agua caliente por no pagar el propano, la caldera estropeada en el pabellón Jóvenes Portuenses, y un largo etcétera de hechos que denotan la falta de compromiso del actual gobierno.