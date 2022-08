El PSOE denuncia un nuevo cierre de las instalaciones deportivas por la falta de personal

El PSOE vuelve a denunciar "el maltrato y abandono que sufre el deporte desde que gobiernan PP y Cs". La concejala Mónica Jiménez ha informado de un nuevo episodio de cierre de instalaciones deportivas por falta de personal en la tarde del viernes, “cuando el club de Gimnasia Rítmica se encontró con el pabellón Ramón Velázquez cerrado, teniendo a todas las deportistas en la puerta con calor y sin saber qué ocurría”.

Entre la confusión sobre lo que ocurría, según parece, se les sugirió que pudiera ser debido a una huelga de los trabajadores, algo que se comprobó que era incierto. En este sentido, Jiménez ha recordado que “a pesar de la situación del personal, que se encuentra absolutamente sobrepasado, estos siguen ejerciendo su labor en las instalaciones”.

Desde el PSOE quieren aclarar que “el cierre de las instalaciones siempre viene autorizado por la Concejalía y esta debe conocer en todo momento la situación de las mismas, aunque ayer al parecer la concejala responsable de Deportes, Lola Campos, lo desconocía. De hecho, otro de los motivos alegados era por mantenimiento del pabellón, pero según parece dentro no se estaba haciendo ninguna tarea de mantenimiento ni había operarios”.

Mónica Jiménez cree que “ya está bien de maltratar al deporte base, ya está bien de estrategias para tapar la incapacidad del alcalde, Germán Beardo, y de su concejala Lola Campos para gestionar los asuntos en materia deportiva. Por eso exigimos de nuevo que, como venimos pidiendo pleno tras pleno, den una solución definitiva a esta situación y se termine de una vez con la larga secuencia de incidencias que se vienen produciendo en dicha Concejalía, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía”.

Desde el PSOE recuerdan que “parece que no es suficiente con no haberse podido duchar con agua caliente por impago del propano, con la continua falta de personal por no cubrir las plazas, con el impago de las subvenciones a los clubes, con haber utilizado a personal de seguridad para la apertura de instalaciones sin personal de mantenimiento, con haber capado la aplicación para justificar el cierre de las mismas, etcétera. Aún no es suficiente para que PP y Cs den al deporte el trato digno que se merece”, concluyen.