El PSOE denuncia que la deuda de El Puerto se dispara con el gobierno del PP y Cs

El PSOE portuense se ha hecho eco de las preocupantes advertencias que ofrece el Informe Trimestral de Morosidad emitido por la Tesorería Municipal, en el que puede seguirse la evolución de la deuda del Ayuntamiento y el grupo de empresas municipales, "y que no hace sino empeorar desde la llegada al gobierno de PP y Ciudadanos", destacan.

El ex alcalde David de la Encina ha indicado que “en los cuatro años de gobierno del PSOE encarrilamos la caótica economía del Ayuntamiento, regularizando los pagos y reduciendo la deuda y el período medio de pago a los proveedores, que llegó a estar incluso en 80 días. Esa labor fue muy productiva para la ciudad, aunque no sea tan lucida como aparecer cada día en las redes sociales, que es lo parece priorizar Germán Beardo”.

Desde que PP y Ciudadanos llegaron al gobierno de El Puerto la deuda ha subido y el período medio de pago a los proveedores se situaba ya en 151 días, al cierre de 2020.

Como señala De la Encina “la gestión de Beardo está siendo caótica, desatendiendo sus obligaciones con los proveedores, no está presentando los presupuestos en tiempo y forma, y ni siquiera ha hecho la revisión de las ordenanzas fiscales, incumpliendo no solo la ley, sino su propia promesa durante la campaña electoral de que iba a ‘bajar todos los impuestos a las familias y empresas porque en El Puerto se pagan los impuestos más caros de la provincia”.

Para el PSOE "Beardo y Curro Martínez van camino ya de los dos años gobernando y, no solo no han sido capaces de cumplir nada de lo prometido, si no que están empeorando la situación de la ciudad".