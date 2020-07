El secretario general del PSOE en El Puerto, David de la Encina, se pregunta si Germán Beardo "va a seguir callado tras renunciar a 3 millones de euros para la creación de empleo”, y señala que “sorprende el silencio del alcalde cuando hace un mes no se cortó para anunciar a bombo y platillo, en la sede del PP, que El Puerto recibirá millones para el plan de empleo llamado AIRE, plan que, como ya advertimos, es un caramelo envenenado”.

De la Encina destaca que "llevamos 10 días esperando que Germán Beardo deje de ocultarse, actuando como cómplice mudo de su jefe del PP, Juanma Moreno Bonilla, y alce la voz como un auténtico alcalde que ha de ser el representante de todos los portuenses, para decir alto y claro que han privado a la ciudadanía de los planes de empleo, condenando a cientos de personas a perder una oportunidad laboral".

"El resto de alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades se han manifestado con claridad, ofreciendo argumentos e informando a sus ciudadanos sobre por qué la Junta de Andalucía condiciona estos planes de empleo, que no son asumibles. Sin embargo, en El Puerto de Santa María el alcalde, Germán Beardo, "prefiere anteponer los intereses de su partido a los de toda la ciudad y pretende tapar el garrafal fiasco que han supuesto los planes de empleo AIRE”.

El secretario del PSOE recuerda que Beardo, "que además de alcalde es presidente del PP de El Puerto", ofreció una rueda de prensa en la sede del PP a mediados de junio acompañado del parlamentario andaluz de su partido, Bruno García, "para vender las supuestas bondades de este plan de empleo y agradecer a la Junta, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza, la aprobación del mismo, calificado como el mejor escudo social ante la situación que atravesamos en la actualidad”.

"Parecería que no es el mismo Beardo, o no es el mismo Plan… o no es nuestro alcalde sino el cómplice que se pliega a los intereses de su partido, el PP, y que cuando anuncia dice maravillas pero cuando renuncia calla y oculta, dejando tirados a los ciudadanos a quienes se había planteado más de 150 puestos de trabajo", indica De la Encina. El secretario del PSOE ha recordado que "ya desde el principio dijimos que no solo se había destinado a nuestra ciudad casi 300.000 euros menos de los que destinó el gobierno del PSOE en 2019, sino que además ahora serán 0 euros, al no acogerse el Ayuntamiento de la ciudad".

Como ya avanzó De la Encina hace semanas, "ha quedado confirmado que el plan de empleo de Moreno Bonilla no era aire para la provincia sino asfixia". Para el PSOE "la pantomima del PP en Andalucía con los planes 'humo', junto a la mala gestión del área económica en El Puerto ha hecho que por primera vez El Puerto pierda los planes de empleos".

"Se ha confirmado que Germán Beardo y Curro Martínez no están a la altura", concluye el secretario general del PSOE, quien sostiene que "no se puede permitir que, en las condiciones actuales de crisis, nuestra gente que peor lo están pasando pierdan esta oportunidad de empleo".