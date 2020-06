El PSOE censura el "desgobierno" de El Puerto Global

El PSOE portuense ha censurado la situación que se está viviendo en la empresa municipal El Puerto Global desde el inicio de este mandato, y que este martes ha tenido un nuevo episodio con la convocatoria extraordinaria y urgente de un Consejo de Administración para las 11 horas de mañana, con la intención de ampliar hasta 200.000 euros el límite del préstamo que tienen contratado con el BBVA.

Para la edil y consejera socialista María Eugenia Lara es “un auténtico desgobierno por parte del presidente del Consejo, Javier Bello, del alcalde, Germán Beardo y del gerente, Rafael Serrano, cuya incapacidad e irresponsabilidad está teniendo consecuencias tanto para la ciudad como para la plantilla de la empresa”.

Mª. Eugenia Lara explica que “hoy, 30 de junio, aún no ha cobrado sus nóminas la plantilla, y acabamos de ser convocados a un Consejo Extraordinario y urgente para mañana miércoles”. La edil añade que “la única razón para que no pueda cobrar la plantilla es el empecinamiento del alcalde y Bello de meter en la factura mensual el salario del gerente y el regalo que le han hecho, los salarios de tramitación, que ni están en el presupuesto ni la plaza está en la plantilla aprobada. Por amparar a su protegido y tratar de llevar las cosas a un punto de no retorno son capaces de dejar sin cobrar a toda la plantilla”, lamenta.

Y es que como señala Lara “la urgencia es ampliar hasta 200.000 euros el límite del préstamo que tienen contratado con el BBVA, una auténtica desfachatez cuando en ningún momento se ha dado cuenta al Consejo de estas contrataciones”.

Para el PSOE “es evidente la incapacidad de Bello para llevar adelante esta empresa, incapacidad que se suma a las estrategias del gerente Rafael Serrano, cuya incorporación está teniendo consecuencias cada vez más negativas para la empresa y, por tanto, para la ciudad”.

Mª. Eugenia Lara ha recordado que “además del Ministerio de Hacienda que le ha anulado un préstamo, la Junta de Andalucía también se ha posicionado a favor de la oposición ante las discrepancias que planteaba el gobierno local con la facturación de la empresa” y añade que “todos los problemas financieros y de gestión de esta empresa se solucionarían cumpliendo con lo acordado en el Consejo de Administración de julio de 2018, abonándole a Serrano la indemnización por despido improcedente y anulando su nueva contratación, realizada contra dicho acuerdo, sin consignación presupuestaria y sin estar prevista en la plantilla aprobada de la empresa”.