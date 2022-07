El PSOE pide la apertura del Auditorio Municipal para bodas y eventos

El grupo municipal socialista pedirá en el pleno del próximo miércoles la apertura inmediata del Auditorio Municipal del Monasterio de San Miguel, para su puesta a disposición de la ciudadanía para la celebración de bodas y eventos, como se ha venido utilizando durante décadas.

La concejala Mª Eugenia Lara recuerda que “desde que en 2020 tuviera que cerrarse por el Covid 19, este espacio está sin uso, y corresponde al gobierno local volver a abrirlo en las condiciones óptimas para poder ser utilizado por los portuenses”. Como añade la edil “no es de recibo que, habiendo pasado más dos años de la declaración de pandemia y muchos meses desde la vuelta a la normalidad, el gobierno de Germán Beardo siga sin poner en valor el Auditorio”.

Desde el PSOE informan que son muchos los portuenses que les han trasladado su malestar por no poder casarse en el Auditorio, siendo el único espacio posible en estos momentos el Ayuntamiento, que no reúne las mismas condiciones, entre otros aspectos por el aforo, siendo el del Auditorio de hasta 280 personas y el de la sala del Ayuntamiento de 30 asistentes.

Este asunto ya fue llevado a pleno por el grupo socialista hace unos meses en forma de pregunta, respondiendo el portavoz del gobierno, Javier Bello, que el Auditorio sí podía acoger bodas pero que no había peticiones. Frente a esta respuesta, "nos consta que el concejal de Patrimonio Histórico, David Calleja, asegura que el Auditorio no puede utilizarse para bodas y eventos por no estar acondicionado", señalan.

Para el secretario local del PSOE, David de la Encina, “esto no es más que la evidencia del caos y la incapacidad que impera en el gobierno municipal, pero, sea como sea, el hecho es que la ciudadanía portuense no puede casarse en el Auditorio ni tampoco se les informa de cuándo podrán hacerlo, toda vez que la gran mayoría de las bodas se preparan con meses de antelación y actualmente sigue estando vetada la posibilidad de casarse allí”.

El edil continúa señalando que "al contrario de lo que se espera de un nuevo gobierno que es avanzar, el de Beardo se ha dedicado a dilapidar proyectos que iban en marcha y a privar a los portuenses de muchos servicios que antes recibían, como la Guardería Municipal o los talleres para mayores en Purullena, entre otros, y, en el caso que nos ocupa, la posibilidad de casarse en el Auditorio Municipal”, finaliza De la Encina.