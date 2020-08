El PSOE insta a Ciudadanos a sacar adelante el contrato de mantenimiento de los semáforos

El PSOE ha denunciado la falta de cumplimiento del programa electoral por parte del equipo de gobierno. En este caso en relación al servicio de mantenimiento de los semáforos.

En este sentido, la concejala Carmen Ojeda ha manifestado que "los incumplimientos de las promesas electorales están siendo habituales en este gobierno y no solo por parte de Germán Beardo, el cual se está retratando solo, sino también de su socio salvavidas Curro Martínez el cual prometió un contrato de semáforos, prometió un contrato de mantenimiento urbano, prometió unos presupuestos en tiempo y forma…y nada se ha cumplido".

Desde el PSOE, añaden, “hemos permanecido cautos pero hay cuestiones de seguridad que ya no podemos callarnos” afirma la edil socialista Carmen Ojeda, quién prosigue diciendo que “con la seguridad no se juega" y es que "los semáforos siguen averiados y nadie se preocupa por ellos, la respuesta es siempre la misma que están esperando a que se celebre la licitación del servicio de mantenimiento de semáforos un año y dos meses llevamos los portuenses esperando esta solución".

Desde las filas socialistas reiteran que "si la incapacidad no les permite sacar este contrato deberán de optar por otras opciones intermedias, no es normal que los vecinos y vecinas tengan que estar por redes sociales pidiendo que se arreglen los semáforos” como es el caso de la Avenida de Sanlúcar con el parque del Vino Fino. “Ya tuvimos que lamentar una muerte en otro semáforo averiado de la Ciudad, no esperemos a que vuelva a ocurrir otra desgracia”.

"Basta ya de fotos, Ciudadanos no puede ser la mala copia de Germán Beardo, se presentaron a las elecciones para trabajar por El Puerto, no para ser influencers".