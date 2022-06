El PSOE insta a una actuación integral en el mantenimiento urbano de El Puerto

El PSOE portuense considera que hay que actuar "de manera contundente y urgente" en el mantenimiento urbano de la ciudad, ya que como ha señalado la concejala socialista Carmen Ojeda “desde que Germán Beardo y su socio Curro Martínez llegaron al gobierno, el estado de barrios, parques, calles y plazas se ha visto deteriorado de manera ostensible”.

Por ello, el Grupo Socialista ha elevado de nuevo al pleno una moción en la que instan al gobierno de PP y Cs a atender esta situación y a que en los presupuestos municipales se incluya una dotación suficiente para atender a todas las barriadas que necesitan obras de adecentamiento y mejora.

Carmen Ojeda se ha hecho eco del malestar y la preocupación de la ciudadanía y de las asociaciones vecinales, que ven cómo se van deteriorando los parques, las plazas, las calles o el centro de la ciudad "sin que PP y Cs se hayan puesto a trabajar en serio. Y eso que vamos a entrar en el último año de mandato, por lo que han dilapidado tres años en los que la ciudad ha ido a peor en todos los ámbitos, pero muy especialmente en su mantenimiento urbano”.

La concejala explica que “una de las consecuencias de la incapacidad para gestionar de Beardo, Martínez y el equipo de preparados es la falta de mantenimiento urbano y la imagen que presentan calles y plazas, con losas rotas, aceras llenas de hierbas, boquetes en las calzadas, aceras intransitables, fuentes estropeadas, fachadas decadentes… que no son más que la lamentable imagen de un gobierno incapaz que tiene a la ciudad secuestrada por su incompetencia. Y ello por no hablar de la accesibilidad, donde Curro Martínez no hace más que meter la pata a cada paso que da”, ha finalizado Ojeda, quien insta a Martínez "a ponerse a trabajar de una vez y dejar de hablar del mandato anterior".