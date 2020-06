El PSOE pide que no se paralice la Renta Mínima andaluza, complementaria con el Ingreso Vital del Estado

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha denunciado que “la Junta de Andalucía ha notificado a los ayuntamientos que dejen de tramitar la Renta Mínima de Inclusión Social en Andalucía (REMISA), lo que significa el deseo de ese gobierno de ahorrarse la financiación de la Renta Mínima, incluso la renta de emergencia que han regulado por Decreto Ley con ocasión del Covid-19 hace tan sólo un mes”.

Ante esta circunstancia, el también diputado provincial de Bienestar Social, ha reclamado a PP y CS que no eliminen esta ayuda, indicando que “deben dar marcha atrás en una medida de la Junta de Andalucía que supone eliminar de un plumazo la renta mínima andaluza, pese a que se trata de un derecho ciudadano en la comunidad reconocido por ley y por el propio Estatuto de Autonomía”.

Subraya De la Encina que “la Junta no puede dejar en suspenso sin procedimiento administrativo alguno la Remisa, no se puede denegar su tramitación a ningún ayuntamiento y menos aún anunciar que las delegaciones provinciales no la tramitarán. Cualquier andaluz tiene derecho a solicitarla y no se puede vulnerar el derecho de tramitación”.

Como ha denunciado el PSOE, “parece ser que el gobierno de PP y CS ha aprovechado el Ingreso Mínimo Vital, un hito histórico en nuestro país que garantiza un ingreso mínimo para no dejar a nadie atrás, para eliminar la ayuda autonómica”, lamenta David de la Encina, quien valora la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que “supone un avance importantísimo para nuestro Estado del Bienestar, y es una de las leyes más importantes de este país en materia social, junto a la ley de dependencia”.

No obstante, como reclama el PSOE “este histórico avance social para nuestro país, que beneficiará a unos 3.000 portuenses, no puede ser la excusa para eliminar el derecho que tienen los portuenses a la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía. El gobierno andaluz debe adaptarla; pero no suprimirla como han hecho PP y CS”, afirma.

Cabe señalar que desde el lunes se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, "que no ha de suponer la eliminación de la Remisa de la Junta", subraya el PSOE.