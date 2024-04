El PSOE de El Puerto denuncia que "el Partido Popular sigue sin dar una solución al albergue municipal"

El portavoz y secretario del PSOE portuense, Ángel Mª González, ha denunciado "el abandono que sigue sufriendo el albergue municipal por parte del Partido Popular de El Puerto", lamentando que “ni la concejala Carmen Lara, ni el alcalde Germán Beardo, ni el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Alfonso Candón, han movido aún un dedo para solucionar la problemática allí creada”.

Como recuerdan los socialistas "desde el 1 de enero las personas albergadas en el Centro de Emergencia Social se encuentran sin gestión ni atención municipal, una cuestión conocida por el alcalde, quien no ha sido capaz de hacer nada, a pesar de que se trata de un asunto de derechos humanos, con la particularidad de que allí se encuentran menores y personas con discapacidad".

Desde que el PSOE tuvo conocimiento de la situación, han planteado diferentes propuestas de solución sin que por parte de Beardo se haya aceptado ninguna. Asimismo, "ante la clara intención del gobierno del PP de cerrar el centro sin ofrecer alternativas consensuadas a las familias allí alojadas, Ángel Mª González, remitió una carta el pasado 19 de marzo a Alfonso Candón.

Dicha misiva, en la que se le solicita que desde la Junta de Andalucía interceda para que las familias allí alojadas no sigan en una situación tan precaria y para que la ciudad no pierda este recurso, aún no ha obtenido respuesta alguna por parte del delegado, “quien tampoco parece interesado en la situación de estas personas y en el futuro del Centro de Emergencia Social, el cual inauguró el propio Candón en 2014 siendo alcalde de El Puerto”, ha recordado González.

El portavoz socialista considera que “es muy grave la indolencia del PP en un asunto como éste, que roza el límite de los derechos humanos, un PP que se viene oponiendo a cualquier solución que hemos propuesto, desde el uso del Fondo Contingencia Social del Ayuntamiento para una solución de emergencia mientras no se licita el servicio, hasta la propuesta para que la Diputación Provincial colabore con el Ayuntamiento. Y según parece, tampoco desde la Junta de Andalucía están muy interesados en dar una solución”.