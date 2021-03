El PSOE de El Puerto dará a conocer los premios 'Mujeres con Luz Propia'

Como otros años, los partidos de El Puerto celebran el Día Internacional de la Mujer de diferentes formas, con alguna excepción que se abstiene de participar en ningún tipo de actos. En esta ocasión, no se celebrarán las manifestaciones que en otras convocatorias han llenado las calles de El Puerto.

El PSOE portuense celebra un año más el 8 de marzo, "con un compromiso y una apuesta más firme si cabe, al tratarse de un 8-M marcado por la pandemia. Como ha señalado el secretario local David de la Encina “la pandemia está haciendo aún más vulnerables a las mujeres, en algunos casos haciendo peligrar los avances conseguidos, por lo que tenemos que estar alertas”.

Desde la agrupación local se hará entrega de los premios 'Mujeres con Luz Propia', que reconocen la trayectoria y labor de mujeres y colectivos en sus diferentes ámbitos. En esta ocasión y precisamente por la pandemia, los premios se entregarán de manera personal a cada una de las galardonadas, cuyos nombres y reseñas se irán dando a conocer a lo largo de esta semana.

Como ha señalado la responsable de Igualdad del PSOE, Mª. Eugenia Lara “este 8 de marzo no estaremos en las calles, pero sí tenemos intacta la ilusión por seguir defendiendo la igualdad real y efectiva”. La concejala ha recordado que “somos la izquierda que sabe que no hay más revolución que la que se hace cada día y se traduce en hechos, compromisos y en realidades; luchando cada día para que no gane el discurso del odio que algunos sectores están interesados en difundir”.

Desde el PSOE de El Puerto se ha hecho una llamada "para combatir la desigualdad en todos los órdenes de la vida, haciendo especial hincapié en la situación que viven muchas mujeres en estos momentos de pandemia". David de la Encina ha indicado que “son ellas las que están llevando una carga especialmente dura como trabajadoras en el ámbito sanitario, de la ciencia, de la investigación, de la ayuda a domicilio, desde los servicios esenciales, pero también asumiendo la responsabilidad en el ámbito privado. Además, son las que más han perdido sus empleos, sus empresas, o sufren los ERTEs. Y, sin olvidar, a todas aquéllas que han sufrido la tortura añadida de ser víctimas de violencia de género encerradas en sus casas con el maltratador”.

También destaca De la Encina la libertad económica de las mujeres como uno de los principales retos, pues como señala “tenemos que luchar contra la brecha salarial, la precariedad y la discriminación en el acceso al empleo y la promoción profesional, porque el empleo precario sigue teniendo rostro de mujer, incluso en el ámbito de lo público. Y porque cuando se desmantelan servicios sociales, educativos, sanitarios o de dependencia, las primeras perjudicadas son las mujeres”.

En este 8 de marzo en que se cumplen 90 años de la conquista del voto de las mujeres en este país, conviene subrayar que el PSOE siempre ha hecho suya la agenda feminista, y como indica el secretario local “es una seña de identidad de nuestro partido, del que han salido todas las leyes de igualdad entre mujeres y hombres de este país”.

Por su parte, Izquierda Unida ha reducido también su presencia en esta jornada conmemorativa, y ante la imposibilidad de participar en la marcha reivindicativa en la calle, se ha centrado más en la organización de actividades culturales de carácter feminista, una de ellas desde el pasado día 2 de marzo, hasta el viernes día 5, ha consistido en una exposición sobre las librepensadoras andaluzas en su sede de la calle Larga, 50, "llena de historia y feminismo".

La concejala de IU Matilde Roselló ha señalado que "hoy será un 8 de marzo muy diferente, pero no por eso menos combativo, al revés, ahora mismo tenemos más motivos que nunca para denunciar la desigualdad de la que somos víctimas, para plantar cara a quienes quieren perpetuarla y para exigir políticas públicas que nos protejan y pongan la vida en el centro".

Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos se ha decantado, como el pasado año 2020, por la instalación de la enseña feminista oficial en el balcón de la fachada principal de la Casa Consistorial, hacia la Plaza de Isaac Peral, que permanecerá colocada en dicho lugar durante toda la jornada.

Por su parte, el grupo municipal Vox El Puerto ha anunciado que no participará en las convocatorias que se organicen con motivo del 8-M, "convertidos en un acto de propaganda de una agenda ideológica que este partido no comparte". El grupo afirma que presentará al próximo pleno una "declaración institucional" en la que se solicitará que el día 8 de marzo sea declarado como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.

El partido ha elaborado una declaración en el que acusa al Gobierno Central de haber "ocultado y negado los riesgos de la movilización del año pasado, para a continuación confinar a los españoles". A la vez, asegura que el 8 de marzo "se ha transformado en una fecha manipulada ideológicamente y utilizada como arma arrojadiza en una guerra de sexos que envenena la sociedad".

"Millones de españoles nos exigen que no olvidemos y que el 8 de marzo no sea ya recordado por la ignominia de un gobierno irresponsable, sino que recordemos a cuantos con su esfuerzo, entrega y dedicación hicieron posible nuestra supervivencia en los momentos más duros del confinamiento domiciliario forzoso: todos los empleados públicos y trabajadores de los sectores de la sanidad, la seguridad, la logística y transporte, sector primario y alimentación", concluyen en su declaración.