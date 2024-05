El PSOE de El Puerto pide a Carmen Lara que recupere la Caseta del Mayor en la Feria 2024

El PSOE de El Puerto ha pedido a la concejala de Bienestar Social, Carmen Lara, que recupere la Caseta del Mayor de la Feria, un espacio especial, con precios populares y donde la prioridad es que las personas mayores disfruten como se merecen de la fiesta más señera de El Puerto.

El portavoz y secretario local del PSOE, Ángel González, hace esta petición tras confirmar que, al menos hasta la fecha, no está prevista la Caseta del Mayor, y la Feria comienza el próximo miércoles 5 de junio. El edil lamenta que un año más "Germán Beardo y Carmen Lara hayan suprimido la Caseta", y les insta a recuperarla, destacando que “era un punto de encuentro de las personas mayores de El Puerto y, sobre todo, de los mayores del centro Francisco Guerrero”.

Esta no es la primera vez que el PSOE pide recuperarla, ya que lleva varios años sin instalarse en el recinto de Las Banderas, "en una decisión que de manera unilateral tomó el gobierno de Germán Beardo hace años, y que no han querido rectificar en ningún momento”, señala González, quien afea a la concejala Carmen Lara, en teoría delegada de Bienestar Social, Familia y Servicios al Mayor, su gestión en esta materia, lamentando "que se maltrate de esta manera a nuestros mayores, cuando ellos lo han dado todo por la sociedad portuense y con este gobierno no se están viendo recompensados”.

Para los socialistas “las políticas de Carmen Lara en atención al mayor, con el beneplácito de Beardo, están dañando a los mayores de El Puerto” y recuerdan que “lamentablemente, la Caseta del Mayor no ha sido la única actividad damnificada con el rodillo del PP, pues también cerraron las actividades de Purullena y vaciaron de contenido el centro de mayores Francisco Guerrero, condenándolo a la nada”.