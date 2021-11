El PSOE exige que la visita de Moreno Bonilla a El Puerto sea antes de que convoque elecciones

El presidente general del PSOE de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha querido ofrecer su opinión sobre la visita al nuevo centro de salud Ángel Salvatierra anunciada a través de la Flave por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

De la Encina, en representación del Partido Socialista reclama que la visita de Moreno Bonilla la haga "como presidente de la Junta de Andalucía y no como candidato en elecciones", y que venga pronto a El Puerto, "pero que venga con hechos concretos y soluciones de verdad, porque hasta ahora, y van para tres años, solo tenemos fotos, anuncios de trámites, pero ninguna solución en relación a la tan necesaria apertura del centro de salud Ángel Salvatierra".

Además, De la Encina ha subrayado que "en la noticia de ese compromiso, entre comillas, de venir a visitar El Puerto y conocer el centro de salud, está la mayor desvergüenza que se puede tener cuando se han sido tres años presidente de la Junta y se reconoce ahora que ni siquiera se ha preocupado en venir, en impulsar, en abrir ese necesario centro de salud en plena pandemia".

El presidente de los socialista portuenses insiste en que "si en plena pandemia el presidente de la Junta no ha encontrado tiempo para acudir a visitar y conocer, y sobre todo impulsar, la apertura del centro de salud, me pregunto: ¿Qué va a venir ahora en vísperas de elecciones, cuando termine la pandemia, o simplemente porque no se puede tener paralizada por más tiempo la apertura de ese necesario equipamiento sanitario?".

El PSOE insiste en que la visita comprometida la haga "como presidente ejecutivo y no como candidato cuando convoque elecciones y le interese darse una vueltecita por los municipios". Además, reclaman que "venga para abrir y poner disposición de los portuenses el centro de salud", a lo que los socialistas quieren que se comprometa tanto el mandatario andaluz como el alcalde Germán Beardo, "que hasta ahora muy poco o nada ha hecho por ese centro".

David de la Encina insiste igualmente en que el nuevo centro "tenga su propio personal sanitario, administrativo y auxiliar". "No vamos a permitir", advierte, "que sea un centro hecho con personal salido y despojado de otros centros de salud. Exigiremos que esa apertura, que debe ser inminente, porque seguimos con la pandemia y con las necesidades sanitarias de una gran ciudad, se haga ya, con su propio personal, no desdoblando de otros centros".

En definitiva, el PSOE cree que Moreno Bonilla debe venir a El Puerto como presidente de la Junta, "no como candidato a hacerse fotos", lo tiene que hacer de manera inminente, "ya que estamos en plena pandemia todavía", y el nuevo centro debe tener su propio personal sanitario cuando se ponga en marcha.