El PSOE pide el cese de Lola Campos por el abandono de los centros escolares

El PSOE portuense se ha hecho eco del malestar y hartazgo de los centros escolares por el desinterés del alcalde, Germán Beardo, y su concejala de Educación, Lola Campos, “quienes no están dando respuesta a las necesidades de los colegios”, lamentan.

En el pleno de este miércoles se debatirá a propuesta del PSOE la petición de dimisión de Lola Campos como edil de Educación, pues como señala la socialista Mª Eugenia Lara “la situación de los centros escolares en aquellos aspectos que dependen del ayuntamiento está dejando mucho que desear desde la llegada del PP y Cs al gobierno de la ciudad. Aspectos como las actividades, el mantenimiento y limpieza de los centros y la dotación del personal que debe aportar el Ayuntamiento como es el caso de la figura del portero-mantenedor se están viendo especialmente perjudicados por la falta de gestión que caracteriza a este gobierno”.

Por ello, además del cese de la concejala de Educación, el PSOE ha presentado una serie de medidas para dar respuestas a los colegios. En este sentido, instan a la reposición de los porteros mantenedores con personal cualificado en todos los colegios durante todos los días lectivos y en su horario completo; a que se acometan, de manera urgente, las deficiencias graves de los colegios, como la eliminación de ratones, la retirada de árboles podridos y la finalización de los cortes de luz por los limitadores de potencia; que se inicie ya la OEM o, en su caso, se notifique su cancelación a los centros; que haya un servicio de limpieza efectivo en los colegios, con el número adecuado de personal de limpieza según el tamaño del centro, y notificando a todos los centros la relación de acciones que la empresa encargada de limpieza debe acometer cada semana, cada mes y cada año en cada centro; y que la concejalía de Educación ejecute todo el presupuesto anual que tiene destinado al mantenimiento de los centros.

Mª Eugenia Lara señala que “son muchos los directores que nos han trasladado su hartazgo por esta situación, ya que no se sienten atendidos por el ayuntamiento” y añade que “dejando a un lado la situación especial creada por la pandemia del Covid 19, tenemos que denunciar que, pese a las promesas de Lola Campos, los colegios siguen sin saber si habrá Oferta Educativa Municipal, pues aún no se les ha remitido información. Por otro lado, algunos colegios siguen desde el curso pasado sin contar con portero-mantenedor a tiempo completo como necesita el centro. Además de existir un gran malestar por la falta de limpieza y adecentamiento de los edificios y su entorno. Por no hablar, del servicio de limpieza de los centros escolares que está sin contrato desde hace meses y sin un nuevo pliego para licitarlo”.