PSOE y Ciudadanos valoran los resultados electorales

A lo largo de la mañana de hoy los diferentes partidos han ido haciendo su valoración de los resultados electorales del domingo.

Así, el secretario general de los socialistas portuenses y alcalde de la ciudad, David de la Encina, se mostraba más que satisfecho. "En clave local el resultado no puede ser más positivo. No solo hemos ganado, cuando desde hace más de 20 años el PSOE no era primera fuerza local en las generales, sino que somos de los municipios e los que los socialistas más hemos subido, cerca de un 6%, sacando casi 4.000 votos a la segunda fuerza y prácticamente doblando al Pattido Popular", destaca.

De la Encina valora el trabajo realizado por Pedro Sánchez y la candidatura, así como por la agrupación local de El Puerto. "En El Puerto hay PSOE para rato", ha afirmado.

En cuanto a las elecciones municipales que se celebrarán dentro de un mes, el alcalde aseguró enfrentarse a las mismas "con ilusión y ganas". Aún sabiendo que los datos no se pueden extrapolar, sí destaca el primer edil "la sensación de apoyo al PSOE en la calle, a pesar de las muchas dificultades con las que nos hemos encontrado, con 148 millones de deuda, sin Peprichye y ahora gobernando con seis concejales. Pero la tendencia ganadora marca y esos votos están ahí. Confío en que el trabajo honesto, humilde y diario se note el próximo 26 de mayo", dijo.

Por su parte el candidato a las municipales de la segunda fuerza más votada en la ciudad, Curro Martínez (Ciudadanos), ha destacado esta mañana que "cada vez que se abren las urnas en Ciudadanos El Puerto seguimos creciendo. Ayer en las generales obtuvimos 9.686 votantes, 2.490 votos más que en 2016. Ahora trabajaremos para que cuando se abran las urnas en las municipales sigamos aumentando los votantes", anunció.