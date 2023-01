David de la Encina: "El Cementerio se ha quedado sin personal suficiente para atenderlo"

El PSOE local ha elevado al pleno de esta tarde a las 18:00 horas una moción de urgencia instando al gobierno local a reponer a la máxima brevedad las dos plazas de operarios del Cementerio Municipal vacantes por jubilación. Y, como ha señalado el candidato socialista a la alcaldía, David de la Encina “instamos a proceder con urgencia para garantizar los servicios que requiere este servicio municipal básico”.

Según ha podido conocer el PSOE, desde hoy miércoles el Cementerio "queda sin personal suficiente para las labores de mantenimiento básicas y, mucho menos, para atender situaciones que se suelen presentar en un servicio tan importante como éste, como pueden ser enterramientos en suelo, que requieren de al menos 4 operarios sepultureros".

Como ha explicado De la Encina “ayer martes 10 de enero venció el contrato temporal de 2 trabajadores del Cementerio que habían sido contratados en noviembre y la situación actual es de falta de personal para atenderlo y poder ofrecer a los portuense el servicio que merecen, más aún tratándose del Cementerio”.

Desde el PSOE indican que el número de trabajadores habitual suele ser de 2 oficiales de primera y 3 sepultureros, personal insuficiente que se ve mermado además cuando se toman sus vacaciones o cogen días de descanso, dándose la circunstancia de que, entonces, quedan trabajando 1 oficial y 2 sepultureros o incluso, como ha ocurrido en alguna ocasión, un oficial y un sepulturero. Por lo que las labores no se pueden realizar.

“Situación que se agravará aún más si no se toman medidas con urgencia, pues el próximo mes de agosto está prevista la jubilación de uno de los sepultureros”, ha señalado De la Encina quien considera que “Germán Beardo debe dar una solución ya, y cubrir las vacantes de los 2 operarios jubilados en los últimos años, que, por el momento no se han repuesto y que no deberían perderse”.