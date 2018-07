El PP teme que no haya temporada taurina por el retraso del contrato

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, manifestó ayer su extrañeza porque a día 4 de julio "no se ha firmado todavía el contrato con la empresa adjudicataria de la Plaza de Toros. Es un hecho insólito, nunca se había visto El Puerto en esta situación, con el verano ya avanzado y sin noticias del contrato de la Plaza, sin carteles ni de toros ni de espectáculos musicales. Mucho nos tememos que este verano no va a haber espectáculos en la plaza de ninguna clase o todo lo más pocos y de escasa categoría, porque aunque la empresa adjudicataria firme el contrato en los próximos días, ya no va a tener tiempo de organizar una temporada como la que El Puerto merece y necesita. A estas alturas las primera figuras tiene sus agendas completas y los espectáculos musicales de primera están comprometidos y contratados en otras ciudades desde hace meses", señala el portavoz.

Beardo se lamenta también de las consecuencias para la ciudad de este retraso. "Es una mala gestión de David de la Encina que repercute muy negativamente en la imagen del El Puerto como destino turístico y vacacional y perjudica la vida económica de la ciudad. Incluso las visitas son imposibles desde el día 22 de junio ya que la Plaza permanece cerrada, otro ejemplo más de la nefasta gestión turística. Otras temporadas, con el anterior pliego y contrato que dejó el PP, se han celebrado 5 o 6 espectáculos taurinos y otros tantos musicales y deportivos de primer nivel que han atraído a más de 50.000 espectadores. Toda la gestión de este nuevo pliego ha sido un desastre por los retrasos y al final se ha llegado a esta difícil situación por la incompetencia del concejal de Plaza de Toros ya dimitido y del responsable máximo del gobierno municipal, De la Encina, que debería seguir el mismo camino que su concejal y dejar de poner trabas a esta ciudad", afirma.

Beardo concluye que "con el PP la gestión de la Plaza vio como se restauraba la fachada, recuperaba su exorno interior original, se arreglaban los tendidos y las instalaciones, se adaptaba para espectáculos musicales poniendo camerinos, sala de prensa etc.. De todo eso y del contrato firmado por el PP se ha beneficiado la ciudad, incluso con el gobierno actual, hasta que les ha tocado gestionar a ellos. Frente a los que sólo consiguen retrasar, deshacer y estropear proyectos, el PP tiene proyectos y soluciones", concluyó.