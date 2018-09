El PP critica la programación para el Día Mundial del Turismo

El portavoz del grupo popular, Germán Beardo, ha expresado su "asombro" por la programación que el alcalde David de la Encina ha presentado para el Día del Turismo "y que se resume en una página web". Según ha manifestado, "esta en una ciudad que continúa sin saber cuál es su modelo turístico y que mantiene sus atractivos cerrados o sumidos en el abandono". El presidente del PP se pregunta: "¿De que sirve hacer difusión en la web de El Puerto si después volveremos a ver a los visitantes como perdidos por el centro, delante de las puertas cerradas de los museos, las fundaciones o la Plaza de Toros? La realidad hoy es que la Plaza de Toros sigue cerrada por mantenimiento, obras que no se sabe cuáles son ni cuando acabarán".

Germán Beardo prosigue criticando que "la situación de las fundaciones es lamentable; no sólo por los horarios restringidos para visita como ocurre en los museos, sino por el abandono y falta de actividades que presentan. No hay una atracción que dependa del Ayuntamiento que funcione con normalidad, pero lo peor no es eso, sino que no haya un modelo turístico de la ciudad. Ninguna planificación. Falta gestión profesional y tener un Plan Estratégico. En El Puerto no sabemos qué es lo que necesitamos en cuanto a turismo, o cuáles de nuestros atractivos hay que potenciar y a qué públicos dirigir la oferta y la promoción. David de la Encina no ha dedicado a Turismo, una competencia que no ha delegado, ni un cuarto de hora", opina el portavoz popular.

A juicio de Beardo "en lugar de haber trabajado en fomentar de verdad el Turismo, De la Encina se limita a redecorar la web y ni siquiera es capaz de exigir a la empresa que se abra la Plaza de Toros a las visitas, según contempla el contrato". Concluye Beardo manifestando que "lo que El Puerto necesita son soluciones y en este caso pasan por cuidar los atractivos y monumentos municipales. Hay muchas posibilidades, como fomentar un destino gastronómico de primera categoría, más hoteles en primera línea de playa. Un hotel en el antiguo hospital de San Juan de Dios u hoteles con encanto en el centro. Pero esas cosas no van a suceder solas; hay que diseñar de forma profesional un modelo y un Plan Estratégico de Turismo con objetivos realistas y ambiciosos que nos diga con datos ciertos en que aspectos hay que incidir para conseguir la afluencia todo el año, haciendo así la ciudad atractiva a las inversiones turísticas. Estas son las soluciones que propone el PP".