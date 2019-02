El PP se opondrá a la entrada de un socio privado “sin garantías” en el aparcamiento

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular y candiato a la Alcaldía, Germán Beardo, se ha referido a las informaciones que apuntan a que el Ayuntamiento se está plantendo dejar la empresa Impulsa Aparca, que es la que está construyendo el parking de Pozos Dulces, para incluir a un socio privado que aporte financiación, “ya que parece que hace fata para acabar la obra del parking”, señala.

Para Germán Beardo “esta noticia pone en evidencia el gran fracaso de la política del gobierno municipal de PSOE e IU. Esto no estaba en el proyecto inicial, que estaba perfectamente diseñado para su funcionamiento sin necesidad de financiación adicional y bajo control municipal. La entrada de un socio privado que aporte financiación cuando toda estaba prevista es un fracaso en la gestión actual. Esa iniciativa no sería necesaria si no se hubieran puesto las trabas que se pusieron por el equipo de gobierno para el proyecto en su conjunto, que contemplaba la construcción de dos parkings, uno en Pozos Dulces y otro en la Plaza de Toros con financiación de los fondos europeos Jessica y sin coste para las arcas municipales”, recuerda.

Según el portavoz del PP “el proyecto estaba perfectamente diseñado para que el Ayuntamiento lo gestionara. Los retrasos, la renuncia al parking de la Plaza de Toros y las reformas caprichosas han motivado que en lugar de dos parkings, financiados por Jessica por 16 millones de euros, estemos ante un escenario de uno sólo por 12 millones, con sobrecostes y ahora con la supuesta solución de su privatización o el desembolso municipal de dos millones de euros adicionales por parte municipal”.

Beardo añade que “no sabemos ni siquiera si la entrada de un socio privado vendrá acompañada de un pacto o garantía de participación del Ayuntamiento en los órganos de gestión y sobre las tarifas. Mucho nos tememos que dada la inutilidad de este gobierno no serán capaces de defender la posición municipal”.

Para Beardo “De la Encina es el culpable de tener cuatro años Pozos Dulces levantado, con el perjuicio que eso está causando a comerciantes y vecinos y a la imagen de la ciudad, de los sobrecostes , de la pérdida de control municipal y de la factura que se puede generar contra el Ayuntamiento y todos los portuenses, sólo por su afán de permanecer en el sillón por encima de todo”, lamenta.

Para el candidato del PP “ningún principio, ni sus propios eslogan son barreras para su ambición personal. Ahora los de ‘Apemsa no se vende’ y las remunicipalizaciones quieren privatizar el parking como supuesta solución a su nefasta gestión. Los populares no opondremos a la pérdida de control del Ayuntamiento, a la entrada de un socio privado sin garantías y a la financiación municipal de sobrecostes fruto del capricho de De la Encina”, anuncia.