El PP lamenta la falta de megafonía en algunas playas

El secretario del PP, Javier Bello, ha criticado la falta de megafonía en algunas playas, "haciéndose eco del malestar de portuenses y turistas". "Estamos a mediados de julio y aún tenemos playas que no tienen la megafonía en funcionamiento", una responsabilidad que atribuye al gobierno municipal de David de la Encina. Desde el PP, afirma, "no podemos entender cómo una ciudad turística como El Puerto se puede permitir desatender su principal atractivo, que son sus playas". Javier Bello se refiere a Valdelagrana, que "es un polo de atracción para los veraneantes, con unos servicios inigualables, comercios a pie de playa, hotel en el paseo, apartamentos y una calidad de arena y agua inmejorable, pero es una pena que De la Encina esté permitiendo que los turistas se sientan desatendidos, ya que no ha tenido la delicadeza de poner a funcionar la megafonía".

Según Bello, "la megafonía es un servicio útil para los bañistas y esencial para la seguridad en caso de situación de emergencia". Por lo que los vecinos de Valdelagrana "no se explican esta dejadez por parte del PSOE".