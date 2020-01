El PP exige la dimisión de David de la Encina de todos sus cargos

El Partido Popular de El Puerto, a través de su portavoz, Javier Bello, ha pedido la dimisión del socialista David de la Encina de todos sus cargos -como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, diputado provincial y concejal portuense- tras conocerse el martes el contenido de una investigación emprendida por la Junta, en la que se constata que De la Encina acumuló un total de 50 ausencias sin justificar a su puesto de trabajo durante la campaña electoral de 2015.

Bello considera que “el nombre de El Puerto no se merece que se manche con noticias tan lamentables como esta” y cree que “de la Encina ha estado estafando a todos los portuenses y andaluces y no pude salir indemne de un hecho tan deplorable que da hasta vergüenza ajena”. También denuncia el portavoz del PP que “sabiendo que era verdad la acusación cuando se filtró, lo ha negado reiteradamente durante meses, burlándose de todos nosotros con absoluta desfachatez”.

Según Javier Bello “ni El Puerto ni los portuenses debemos permitir bajo ningún concepto que este señor siga sentado en los sillones del Pleno de la Corporación municipal. Desde el Partido Popular esperamos que pida disculpas, que sea coherente y que rebusque en su interior para localizar si es que le queda un ápice de conciencia y respeto, y presente sin mayor dilación su dimisión, devolviendo los 7.000 euros que ha cobrado sin justificar ni su ausencia en el puesto de trabajo”.

El portavoz del PP insiste en que “no podemos tolerar, después de que se confirme este hecho, que siga siendo concejal. El Puerto no puede confiar en un representante municipal al que no le ha temblado el pulso para jurar su cargo público ante la Constitución, cuando sabe que siendo coordinador de Diseños y Estrategias de la Fundación Andalucía Emprende no iba a trabajar para dedicarse a hacer campaña electoral incumpliendo su contrato, eso sí, respaldado por una nómina que siempre llegaba a final de mes”.

Por último, Javier Bello le insta a retirarse del panorama político y a que dé la cara ante los portuenses “pidiendo disculpas al menos, porque flaco favor le ha hecho a la política local en general y, sin duda, a las siglas que representa y a los portuenses que depositaron su confianza en él”, concluye.