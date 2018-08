El PP pide que se actúe ante el deterioro de la plaza José Luis Galloso

El secretario del PP, Javier Bello, continúa su ronda de visitas a diferentes zonas de la ciudad. En esta ocasión se ha referido a la situación de "abandono total que sufre la Plaza José Luis Galloso por parte del Gobierno Municipal, que no ha invertido ni tan solo un euro desde que David De la Encina tomo posesión como alcalde en el mantenimiento de esta plazoleta".

Para Javier Bello, "No es cuestión de que se tengan que hacer grandes inversiones, tan solo es necesario un mantenimiento decente y una limpieza digna, tanto para la plazoleta como para el entorno que la rodea, que son casas de vecinos portuenses que no deberían de tener que estar viendo a diario la plazoleta más cercana tan sucia". A juicio de Bello, "El Puerto está asqueroso, y la culpa es indiscutiblemente del alcalde, ya que hay que saber ver venir los problemas y actuar para solucionarlos y no culpar a los incívicos o a los jóvenes para evadir responsabilidades". En la plaza José Luis Galloso "no se limpia desde hace meses y los árboles han levantado la solería lo que convierte a la zona en problemática para los viandantes. Una situación que desde el PP le pedimos a De la Encina que actúe".

Bello concluye que "a pesar de las promesas de De la Encina y del concejal de limpieza, El Puerto sigue estando sucio y los servicios de limpieza y recogida de basuras no se prestan acorde con la cifra que la ciudad está pagando a la contrata: "Deben exigir a la empresa que se ejecute el contrato y El Puerto recupere el nivel de limpieza que le corresponde, ya que su trabajo es ayudar a solucionar los problemas de la ciudad y a los portuenses cuando necesiten ayuda".