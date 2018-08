El PP denuncia la lentitud de los pagos por parte del Ayuntamiento

El portavoz del Partido Popular (PP) Germán Beardo se ha mostrado alarmado ante el período medio de pago a proveedores por parte del Ayuntamiento. Según denuncian en una nota de prensa desde el grupo municipal este intervalo de tiempo se ha incrementado de manera "paulatina y constante". "La escalada, que se puede seguir en la página web del Ayuntamiento, muestra como hace un año se tardaba de media en pagar a los proveedores más de cuatro meses (concretamente 120,8 días)", explica Beardo. "No obstante el dato de julio de este año muestra que actualmente se tardan dos meses más (182,14 días)", compara el portavoz. "El Puerto es el Ayuntamiento peor pagador de La Bahía, sobrepasando con mucho el límite legal de 30 días (60 para obras y contratos en ejecución)".

Así mismo, desde el grupo, han querido mostrar su preocupación por el estado actual de distintas empresas. "No es un dato frío. Detrás de esta morosidad exagerada hay mucho sufrimiento de Pymes y autónomos que son los más afectados por estos retrasos y que se pueden ver abocados al despido de trabajadores o incluso al cierre por no poder afrontar los costes financieros no previstos que el Ayuntamiento carga sobre sus hombros al tardar medio año en pagar las facturas. Es un problema grave que afecta a la vida económica de la ciudad", explica Beardo, quien hace referencia al caso concreto de la empresa Suvipuerto, un caso que, según él mismo afirma, "pone lo pelos de punta". "Esta empresa municipal está tardando de media 838,69 días en pagar a sus proveedores, es decir dos años, tres meses y veinte días. Lo que necesita el Puerto y en especial, sus empresas, autónomos y trabajadores es un Ayuntamiento que funcione, que no se retrase en los pagos y que aporte soluciones en lugar de problemas que pueden llevar al hundimiento de negocio".