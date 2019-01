El PP pide la dimisión del alcalde por el retraso del convenio con Diputación

El portavoz del Grupo Popular y candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, se ha mostrado "muy sorprendido" por la respuesta que David de la Encina ofreció a una pregunta de los populares en el pleno ordinario del pasado miércoles, en reconociendo que no se ha firmado aún ningún convenio con la Diputación Provincial por el que esta institución aportaría 250.000 euros a la rehabilitación del casco histórico de la ciudad.

El PP recuerda que "esto fue lo que se anunció mediante nota de prensa del Ayuntamiento aparecida en todos los medios locales el día 19 de octubre de 2018, en la que se afirmaba que se estaba ultimando ese convenio. La nota se acompañaba de una fotografía en la que aparecía De la Encina junto al diputado provincial del PSOE Jesús Solís, en la que se decía que se habían reunido para terminar el convenio. Ahora, tres meses después resulta que no hay nada firmado", lamenta.

La valoración de Beardo de este hecho es contundente: “Me resulta de una gran desvergüenza que De la Encina recurra a estos montajes en prensa para intentar aparentar una gestión que no hace y que encima un diputado provincial socialista se preste a ello. Esto no se puede calificar más que como un engaño, una búsqueda de la foto y un titular aunque detrás no haya nada. Que se mienta así a los portuenses no sólo demuestra la desesperación de De La Encina, sino su total falta de respeto a la institución que representa y a todos los portuenses. De la Encina debe dimitir ya y dejar paso a un gobierno que se preocupe por los problemas de El Puerto y que sea honesto y no mienta”.

En la respuesta que ofreció en el pleno, el alcalde explicó que se siguen negociando los términos de dicho convenio, aunque aún no está cerrado.

Por su parte la plataforma de comerciantes Revive El Puerto se muestra "indignada" por la ausencia de firma de este convenio de 250.000 euros para dinamizar el Casco Histórico.

Desde la plataforma, y al hilo de una pregunta formulada durante la sesión plenaria del miércoles, se ha mostrado su indignación con la respuesta del alcalde, "que aseguró que aún no había nada definitivo y que aún se trabajaba con borradores, pese a que se daba casi por finalizado en octubre de 2018, según la nota emitida en su día por el Ayuntamiento".

Revive recuerda que se trata de una colaboración entre el Consistorio portuense y la Diputación Provincial basada en una aportación de 250.000 euros, por parte del órgano provincial, para la rehabilitación del Casco Histórico para así dar una inyección de vida al hoy mermado corazón de El Puerto, que sufre problemas de despoblación y continuos cierres de negocios".

"El convenio, que en un primer momento tuvo buena aceptación por la ciudadanía, en la actualidad no es nada sólido y desde la Plataforma de comerciantes acusan al primer edil portuense "de falsear la realidad como vía de escape", esperando tener pronto "buenas y definitivas noticias para tan necesaria actuación".