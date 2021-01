El PP critica el retraso de la nueva Comisaría para El Puerto

La diputada del Partido Popular por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, y el secretario general del PP de El Puerto, Javier Bello, han comparecido este lunes en rueda de prensa para criticar "los incumplimientos del gobierno central para con la ciudad y las cifras de paro existentes en la provincia".

García–Pelayo, que ha mostrado su solidaridad con todas las familias que lo están pasando mal por la económica y sanitaria a causa de la pandemia, ha asegurado que "el PP no defraudará a esas personas", denunciando además que "la provincia cierra 2020 con 31.000 parados más que cuando Rajoy sufrió la moción de censura a mediados de 2018".

Pelayo destaca que “se vuelve a confirmar la fórmula de que cuando el PSOE gobierna en España el paro provincial se dispara”, recordando que los pronósticos en principio no son buenos para 2021, según reflejan los agentes económicos y sociales. La diputada afirmó que una de cada dos empresas gaditanas está perdiendo el 80% de su facturación e incidió en que muchos de sus ciudadanos están incluidos en los ERTE.

La diputada popular ha defendido la necesidad de un cambio de gobierno en España, apuntando que las mismas reclamaciones que ahora se efectúan al gobierno de Pedro Sánchez se presentarán en su día ante el de Pablo Casado, con la diferencia, remarcó, de que “cuando Casado sea presidente del Gobierno escuchará al alcalde de El Puerto y todos los proyectos que llevan años esperando serán una realidad”.

María José García–Pelayo consideró "una tomadura de pelo para con los portuenses y una falta de respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado" los retrasos que sufre la construcción de la Comisaría en una parcela sita en la Angelita Alta, recordando que, aunque el Gobierno Central asegura su construcción, presupuestada en torno a 8 millones de euros, el mismo ejecutivo central apunta que no estará finalizada hasta 2025 y contempla para este año una partida de solo 147.000 euros.

García–Pelayo ha acusado también al PSOE de no poner en marcha la construcción de la segunda fase del Paseo Blas de Lezo, que comprende el tramo entre Las Redes y El Buzo, al no incluir en los Presupuestos Generales del Estado el millón y medio de euros que el PP había solicitado, denunciando que los socialistas defienden en El Puerto la necesidad de este equipamiento pero después el referido documento no la contempla.

La diputada destacó que la ciudad reclama también la rehabilitación de las murallas de la playa de Santa Catalina, para la que se han pedido tres millones y medio de euros, "votando el PSOE en contra de su inclusión en los PGE pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural y de lo que supondría su puesta en valor".

Por su parte Javier Bello ha señalado que “tras año y medio largo al frente de la ciudad hemos comprobado que El Puerto necesita un aliado en el Gobierno de España y que, por desgracia, no lo tenemos, existiendo un Gobierno del PSOE capaz de cualquier cosa por mantener a su Secretario General en la Presidencia del Gobierno. Nosotros ya teníamos la experiencia aquí de que el PSOE era capaz de cualquier cosa, vimos cómo los socialistas portuenses pactaron con la marca blanca de Podemos para llegar al gobierno y trabajar en contra de los intereses generales de los portuenses y ahora observamos cómo el PSOE pacta en Madrid con Podemos y acuerda unos PGE con los herederos de ETA”, explicó Bello, quien considera que el gobierno local “tiene muy claro que con el PSOE en el Gobierno de España El Puerto no podrá avanzar más allá de lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, Germán Beardo, consigan sacar adelante”.

El secretario general de los populares portuenses pidió además a 2021 “que el Gobierno de España invierta de una vez en esa parcela sita en la Angelita Alta que el Ayuntamiento ha cedido al Ministerio del Interior para la construcción de la Comisaría y que informe al gobierno local sobre la ejecución del proyecto”. Bello ha afirmado que el Ayuntamiento de El Puerto, desde las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, "trabajará de la mano con el Ministerio para la Transición Ecológica y con Costas para todo lo que necesiten en torno a la construcción de la segunda fase del Paseo Blas de Lezo, retando" al socialista David de la Encina a "que sea capaz de que el Gobierno de España ponga en funcionamiento las obras en el primer trimestre de este año. Si eso es así habrá cumplido con su palabra y si no volverá a demostrar que intentó mentir de nuevo a los portuenses con su verborrea barata”, concluyó.