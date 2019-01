El PP destaca la preocupación de vecinos de Las Redes por la prolongación del paseo Blas de Lezo

El candidato a la alcaldía del PP Germán Beardo y la candidata a concejal Danuxia Enciso, estuvieron con la junta directiva de Las Redes visitando la urbanización. Allí, el candidato del PP escuchó a estos vecinos que afirman estar “preocupados porque se han enterado de que Costas tiene un proyecto para prolongar el paseo Blas de Lezo por la playa hasta la zona del antiguo Club Mediterráneo y en ese proyecto se ha incluido un mirador en la parcela municipal donde están las instalaciones de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC)”.

Según Germán Beardo, “lo llamativo del caso es que los vecinos están preocupados, quieren saber que va a pasar con esas instalaciones de la EUC y han pedido al gobierno municipal del PSOE e IU que los reciba para tratar el asunto, sin haber recibido respuesta”. Beardo afirma que los vecinos quieren conocer los planes “y que se reserve en el proyecto un espacio para que la EUC pueda seguir funcionando con instalaciones, teniendo en cuenta también que allí trabajan cuatro personas”.

Para Germán Beardo “no es de recibo que el gobierno municipal se muestre así con unos vecinos. Los portuenses se merecen un Ayuntamiento que los escuche y pueda solucionar los problemas. En este caso es algo sencillo; se está pidiendo un poco de previsión para que una mejora no cause un daño colateral, pero no es la primera vez que vemos la insensibilidad y falta de previsión del gobierno de David de la Encina. Llevaremos este asunto al Ayuntamiento para que los vecinos no tengan que seguir preocupados por el futuro de la conservación de su urbanización”, concluye.